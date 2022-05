Ci siamo, in countdown è giunto al termine: tutti gli appassionati di tennis sono già carichi per godersi lo spettacolo sulla terra rossa della Capitale d’Italia. L’attesissimo Masters 1000 degli Internazionali d’Italia 2022 è iniziato domenica 8 maggio e la finalissima è in programma domenica 15 maggio.

Come ogni anno, i nomi sul tabellone del torneo maschile sono sempre interessanti. Non mancherà all’appuntamento il campione, ovvero il n. 1 al mondo Novak Djokovic, così come il re della terra rossa Rafa Nadal (ad oggi numero 4 in classifica ATP). Assenza pesante, invece, per il numero 2 del ranking Daniil Medvedev, sottoposto ad un’operazione ad inizio aprile a causa di un’ernia. Illustre assenza anche del neo campione di Madrid Carlos Alcaraz, che punta al Roland Garros. Per quanto riguarda i nostri italiani non sarà presente Matteo Berrettini, così come Lorenzo Musetti per infortunio. Gli occhi saranno puntati tutti su Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

Gli Internazionali d’Italia 2022 si disputeranno presso il Foro Italico: sarà possibile fruirne in diretta TV su Sky (precisamente sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 1). La piattaforma a pagamento di Comcast detiene i diritti di tutti gli incontri del torneo e li trasmetterà sui propri canali. Il Masters 1000 di Roma sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Infine, il torneo della Capitale sarà trasmesso anche in chiaro sui canali Mediaset: precisamente un match al giorno sul canale 20, da quest’oggi 9 maggio fino a venerdì 13 , mentre sabato 14 e domenica 15 sarà trasmessa una delle due semifinali e la finale in diretta TV e in chiaro su Italia 1. Ricordiamo che verrà resa disponibile anche la diretta streaming dei match trasmessi su canale 20 e Italia 1.

Continua a leggere su optimagazine.com