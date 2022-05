Tutto è pronto per l’inizio di una nuova avventura e per il debutto dei single de Il Contadino Cerca Moglie con la nuova edizione ai nastri di partenza. I patiti del programma oggi, 9 maggio, potranno piazzarsi davanti allo schermo per uno speciale in onda su Nove e Real Time in cui saranno presentati proprio i single che dovranno darsi da fare per cercare moglie.

Stasera, lunedì 9 maggio 2022, su NOVE è tempo di conoscere i single della nuova edizione de Il Contadino Cerca Moglie con al timone ancora Gabriele Corsi dopo il successo dell’anno scorso. Toccherà a lui raccontare al pubblico questo viaggio che spesso viene definito un esperimento sociale fermo restando che quello di questa sera è solo un appuntamento speciale che darà il via alla nuova edizione che arriverà prossimamente su su Discovery+ e poi in chiaro su NOVE.

I single de Il Contadino Cerca Moglie saranno presentati questa sera ma i loro nomi sono già noti. Le anticipazioni rivelano che dalla provincia di Recanati arriverà il 32enne Dario, agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana; Lorenzo arriva dalla Val di Pejo in Trentino dove dirige l’azienda agricola di famiglia sulle montagne; Alessandro, 32 anni, è produttore di frutta e verdura in Sardegna; Stefano, 47 anni della provincia di Lecce coltiva con passione patate e ulivi; Teodoro, 28 anni, coltiva canapa in Toscana; Enrico, 23 anni, per tutti “Il Nol”, allevatore della Val di Fassa; Michele, 41 anni della provincia di Salerno è passato dalla fabbrica alla sua azienda agricola; Nicolò, 27 anni, vive nelle campagne di Terni.

Dopo l’iniziale presentazione ogni contadino avrà modo di fare un appello alle single di città invitandole ad abbandonare la loro vita cittadina per coronare con loro un sogno d’amore e di campagna.