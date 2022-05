Fine settimana movimentata per Elisabetta Franchi finita sulla bocca di tutti, sui giornali, sul web e sui social, per una serie di dichiarazioni che hanno fatto discutere. Da una parte c’è chi pensa si sia trattato di un fraintendimento perché frutto di frasi estrapolate da un contesto più ampio mentre dall’altra c’è chi ha puntato il dito contro la Franchi rea di aver detto alcune cose poco politicamente corrette.

Ma cosa è successo di preciso? In una video intervista rilasciata durante un incontro organizzato da Il Foglio, Elisabetta Franchi ha rivelato che nella sua casa di moda preferisce assumere ragazze cresciute, le ‘anta’ perché così è sicura che abbiano già superato i tre giri di boa ovvero si sono sposate, hanno avuto figli e si sono già separate in alcuni casi e per questo libere di lavorare “h 24”.

Le polemiche l’hanno letteralmente travolta tanto da spingerla a tornare sui social per rilasciare alcune dichiarazioni e chiarire alcune cose spiegando: “L’80% della mia azienda sono quote rosa di cui il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager … C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web, strumentalizzando le parole dette”.

Elisabetta Franchi parla di fraintendimenti e al suo fianco, almeno in parte, oggi si sono schierate Sonia Bruganelli e Daniela Santanchè. La moglie di Paolo Bonolis è convinta che l’azienda è sua e sia per questo libera di fare quello che meglio crede per i suoi affari mentre la Santanchè, intervenuta nella trasmissione radio Cosa Succede in Città, se la prende con la sinistra: