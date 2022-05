Si entra nel vivo del refarming in Puglia da questo lunedì 9 maggio. Proprio in queste ore stanno partendo le operazioni di riorganizzazione delle frequenze per le emittenti televisive che potrebbero portare a più di qualche problema di ricezione, dunque alla conseguente necessità di risintonizzare il proprio apparecchio TV.

Il refarming, come è noto ai più, prevede la riorganizzazione delle frequenze per un motivo ben preciso. Si sta provvedendo a liberare la banda 700 per affidarla agli operatori mobili per il servizio di connessione veloce 5G. Come naturale conseguenza, molti canali (soprattutto locali), stanno trovando ricollocazione altrove e la cosa comporterà, almeno in un primo momento, qualche disguido.

Le prime province a procedere al refarming in Liguria saranno quelle di Imperia e Savona. A seguire, sarà interessata Genova e ancora (in ultima battuta) La Spezia. I lavori cominciati proprio in questo lunedì 9 maggio dovrebbero poi concludersi il giorno 25 maggio, secondo un calendario già fornito da tempo e che non dovrebbe accumulare ritardi. Chi vorrà conoscere, più nel dettaglio, la tempistica esatta degli interventi presso il proprio comune di residenza potrà visionare le opportune informazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato alla nuova TV digitale.

Come pure accennato, nella stragrande maggioranza dei casi, sarà necessario procedere alla sintonizzazione dei canali del proprio televisore. Si consiglia la procedura guidata presente nelle impostazioni di qualsiasi televisore o anche decoder. C’è pure un consiglio da tenere bene in mente ora e nel prossimo futuro. Gli interventi di natura tecnica potrebbero avvenire in più momenti e giorni per alcuni comuni. Per questo motivo, proprio l’operazione di risintonizzazione potrebbe essere necessaria più volte e in momenti differenti per tornare a vedere i propri programmi televisivi. In questa fase bisognerà di certo armarsi di un po’ di pazienza prima di ritornare alla completa normalità.

