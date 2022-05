Chi è Sylvia Catasta? Direttrice d’orchestra, flautista, membro del quartetto D4rky Quartet, Sylvia Catasta ha saputo coniugare sin da ragazzine la sua passione per la musica con il lavoro. Negli anni e con l’esperienza è arrivata a collaborare sia con artisti italiani che con nomi di peso internazionale, partecipando a grandi eventi come il Festival Di Sanremo e l’Eurovision Song Contest.

Chi è Sylvia Catasta

Sylvia Catasta nasce a Fermo, nelle sue Marche, e sin da piccola sceglie che la musica sarà la sua strada. Per questo frequenta il conservatorio della sua città G.B. Pergolesi per poi continuare gli studi al Giuseppe Verdi di Milano. La sua passione e la sua determinazione trovano conferma negli ottimi voti conseguiti.

Proprio nella città meneghina Sylvia fonda la Nuova Orchestra Pop di Milano, non senza entrare in realtà importantissime: l’Orchestra Internazionale d’Italia, la Sinfonica di Milano e la Filarmonica Italiana. Negli anni è stata assistente musicale di Ezio Bosso per il cinema, nello specifico per una produzione cinematografica del regista Gabriele Salvatores.

Le collaborazioni

Negli anni Sylvia Catasta ha curato gli arrangiamenti di tantissimi dischi e tour di artisti importanti, sia italiani che internazionali: Muse, Massimo Ranieri, Adriano Celentano, Elisa, Negramaro e tanti altri.

Nel 2021 ha partecipato al Festival di Sanremo come direttrice d’orchestra per Elodie con il brano Andromeda, ma tra le altre collaborazioni importanti possiamo citare Mika, Max Gazzè e – su piani internazionali – Joyce Elaine Yuille.

Tra le sue ultime conquiste c’è l’Eurovision Song Contest 2022, al quale parteciperà sempre come direttrice d’orchestra per accompagnare l’esibizione di Dardust, Benny Benassi e Sophie And The Giants sotto il titolo di Dance Of Beauty per celebrare il meglio della musica dance e i grandi nomi dell’elettronica internazionale. Sylvia Catasta sbarcherà all’Eurovision di Torino per la semifinale del 10 maggio 2022.