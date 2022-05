The Rookie 4 continua la sua messa in onda su Rai2, mentre Blue Bloods 11 si avvicina al finale di stagione. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera, domenica 8 maggio.

Si parte con l’episodio 4×16 di The Rookie dal titolo Real crime:

La troupe dei documentari di Thorsen fa un altro aggiornamento con la squadra.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper; Jenna Dewan nel ruolo di Bailey; e Tru Valentino nel ruolo dell’agente Aaron Thorsen.

A seguire, l’episodio 11×15 di Blue Bloods, intitolato Sotto copertura (prima parte):

La famiglia Reagan viene sconvolta quando Danny scopre che il loro nuovo membro della famiglia, Joe Hill, sta lavorando sotto copertura per l’ATF per far cadere un’organizzazione di trafficanti di armi.

Nel cast di Blue Bloods 11 ritroviamo: Tom Selleck nei panni di Frank Reagan; Donnie Wahlberg interpreta Danny Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes è Jamie Reagan; e Len Cariou nel ruolo di Henry Reagan. Compongono il cast principale anche: Marisa Ramirez nella parte di partner di Danny, la detective Maria Baez; Vanessa Ray è l’ex partner di Jamie (ora moglie) Eddie Janko-Reagan; Gregory Jbara è il vice commissario per l’informazione pubblica Garrett Moore; Robert Clohessy nel ruolo del tenente Sidney Gormley; Abigail Hawk è la detective Abigail Baker, l’assistente principale di Frank; e Steve Schirripa è l’investigatore det. Anthony Abetemarco.

The Rookie 4 e Blue Bloods 11 tornano in onda domenica 15 maggio. Nel 4×17 di The Rookie, l’agente John Nolan e la squadra sentono di dover negoziare con un uomo sconvolto che tiene in ostaggio un ospedale per assicurarsi che sua moglie riceva un intervento chirurgico salvavita.. A seguire, l’episodio 11×16, nonché finale di stagione di Blue Bloods.

L’appuntamento con The Rookie 4 e Blue Bloods 11 su Rai2 è dalle ore 21:05.

