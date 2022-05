Il Motorola Razr 3 non è poi così lontano: il prossimo dispositivo pieghevole della casa alata era già in cantiera da un po’ di tempo, ma adesso torna prepotentemente sulla scena tramite i rumors diffusi da Evan Blass. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, il device dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1, benché ci fosse l’intenzione da parte del produttore di lanciare anche una versione animata dallo Snapdragon 8 Gen 1+ (la decisione di Qualcomm di rimandare il lancio del nuovo processore avrebbe un po’ sconvolto i piani dell’OEM).

Il Motorola Razr 3 sarà assistito anche da 8/12GB di RAM e 256/512GB di storage interno. Il display avrà una risoluzione FullHD+, con una diagonale probabilmente superiore ai 6.2 pollici, che aveva caratterizzato il precedente modello. Il comparto fotografico includerà una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50MP, coadiuvato dall’assistenza di un ultra-grandangolare da 13MP. La fotocamera frontale, inglobata nel foro dello schermo, avrà un sensore singolo da 32MP. Non sappiamo ancora darvi informazioni circa la capacità della batteria, che comunque non dovrebbe deludere.

Quanto al prezzo ed alla disponibilità, il Motorola Razr 3 potrebbe arrivare ad agosto, in un primo momento per il mercato cinese. Molto probabilmente il dispositivo a conchiglia arriverà anche in Europa, ad un prezzo di certo superiore ai 1000 euro (considerando che si sta parlando di un pieghevole, tra l’altro top di gamma data la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 1, fermo restando che la casa alata potrebbe anche sorprendere tutti lanciando, magari in un secondo momento, anche una seconda variate del telefono spinta dal processore Snapdragon 8 Gen 1+, che stiamo ancora aspettando venga ufficializzato da parte di Qualcomm). Saresti disposti a pagare tanto per portarvi a casa un dispositivo di questo genere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

