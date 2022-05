Uno se ne sta lì a spremersi le meningi, Dio mio, parlo come fossi un personaggio di Topolino, per farsi venire un’idea originale, imbastire un qualche paragone azzardato, di quelli che lascino il lettore a mascella spalancata, manco fosse al terzo giorno di Rave in un capannone post-industriale di Northampton negli anni Novanta, parlare di argomenti apparentemente eccentrici per poi chiudere con la stoccata finale, due battute e tutto diventa chiaro, almeno nel boschetto della tua fantasia. Ecco, uno se ne sta lì a spremersi le meningi e poi incappa in un articolo parascientifico, anche se dubito che sia scienza la parola più azzeccata per inquadrare il mondo degli animali, è di animali che sto per tornare per l’ennesima volta a parlare, forse dovrei essere per una volta più preciso, meno punk, e dire entomologico, magari citare anche Gerard Durrell, o comunque fare riferimento a un qualche testo sacro della materia, uno se ne sta lì a spremersi le meningi e poi incappa in un articolo paraentomologico e di colpo ogni sforzo sembra vano, peggio, inutile, sprecato, perché nel mondo della natura era già presente tutto quel che serviva, bastava solo sapere dove andare a cercare. E nello specifico sarei dovuto andare a cercare a Madagascar, mica sarà un caso se anche il mondo fatato della Dreamworks è andato a pescare in quel mare lì, un’isola e una nazione dove la natura appare più che altro come Natura, esplosa al suo meglio, senza che l’uomo abbia più di tanto potuto arginarla o, peggio, contaminarla.

È a Madagascar, infatti, che si trova un piccolo primate, un lemure a dirla tutta, che è esattamente l’incarnazione di tutto quanto volevo andare a trovare oggi.

Chiunque di voi abbia visto uno degli episodi del film Madagascar, del resto, sa bene quanto i lemuri da queste parti abbiano una presenza importante, Re Julien, per dire, mica stava dentro quella trama per caso, così come Maurice, Mortino e tutti gli altri. Ecco, io oggi voglio parlarvi dell’Aye-Aye, lemure dal nome piuttosto bizzarro, converrete, benché sicuramente meno bizzarro di Mortino. Catalogato col nome latino di Daubentonia madascariensis, chiamato in loco anche Gmelin, e comunque indicato più spesso col nome più serioso di Chiromio, l’Aye-Aye è un piccolo primate con delle caratteristiche fisiche piuttosto accentuate e assolutamente eccentriche. Manifestando come tutti i lemuri due occhi sporgenti, vagamente tiroidei, l’Aye-Aye ha due enormi orecchie a punta, decisamente sproporzionate rispetto al resto del corpo, ma vedremo a breve che le sproporzioni sono la sua cifra essenziale, grandi orecchie vagamente vampiresche accompagnate, toh, da denti appuntiti che non finiscono mai di allungarsi per tutto il periodo della sua vita. L’Aye-Aye, tanto per continuare a camminare per questo sentiero già battuto, vive prevalentemente di notte, i suoi occhi tendenti al giallognolo identificabile da chiunque avesse il piacere di incontrarlo.

Uno dice, beh, ma è un primate che somiglia a un pipistrello, che sarà mai? Vero, anche se essendo un lemure e non un pipistrello l’Aye-Aye non vola, non succhia sangue, è del tutto innocuo. Ma manda a cagare il mondo intero, senza neanche saperlo. Se infatti orecchie e denti sono sovradimensionati, quella che risulta essere la caratteristica più bizzarra e anche unica dell’Aye-Aye è l’avere un lunghissimo e affusolato dito medio, attraverso il quale il nostro si confornta costantemente con l’esterno. È con questo lungo artiglio, infatti, che il nostro va a scovare insetti nei loro nidi, sempre che si chiamino nidi i luoghi dove vivono gli insetti, vedi che non sono un entomologo?, è con questo lungo artiglio che il nostro scava dentro i tantissimi frutti esotici che spuntano un po’ ovunque in quella terra, bevendo e mangiando quanto la natura ha messo a sua disposizione, è con questo lungo artiglio che il nostro scava, si aiuta, costruisce e più in generale si arrampica. Certo, ha anche altre cinque dita per mano, sempre che si chiami mano anche quella di un lemure, strano esemplare di mammifero che manifesta più dita del previsto, ma è il lunghissimo dito medio a caratterizzarlo, anche più dei canini appuntiti, per la cronaca i denti che l’Ay-Aye ha in bocca sono solo quattro, due canini appuntiti sopra e due sotto, e le enormi orecchie a punta, inutili come radar, a differenza di quanto accade per i pipistrelli, ma del resto l’Aye-Aye vive di notte ma ci vede assai bene.

Sul perché io stia qui a parlarvi da anche troppo tempo di un primate, un lemure, che invece che lasciarsi andare a manie egotiche imperialiste, come il Re Julien che in Madagascar si muoveva in sella a un fenicottero rosa, minacciando di invadere ipotetici popoli confinanti, ostenta un dito medio oversize, ci si potrebbe anche a lungo interrogare, il fatto è che, letta la notizia dell’esistenza di questo strano esserino, a lungo considerato a rischio estinzione, in realtà semplicemente difficile da scovare in quanto abitante di foreste e luoghi non troppo frequentati, per sua fortuna, da umani. Fatto questo che, unito al suo essere prevalentemente solitario, al massimo vive in coppia, mai in branchi, sempre che si chiamino branchi anche quelli che vedono raggruppati più lemuri (non più Aye-Aye, ripeto), lo ha sempre tenuto a debita distanza da chi, in teoria, avrebbe semplicemente dovuto constatarne l’esistenza o al limite un buono stato di salute, al punto che spesso se ne è pianta, si fa per dire, l’imminente scomparsa dal pianeta, questo dopo averlo a lungo catalogato come roditore, pensa te se ci si dovrebbe mai andare a sperticare per chi ti studia e neanche sa riconoscere a che famiglia appartiene, Dio mio, sul perché, comunque, io me ne stia qui a parlarvi da anche troppo tempo di un primate, un lemure, invece che magari provare a occuparmi di musica, suppongo, ci si potrebbe anche interrogare, non fosse che, appunto, è parlando dell’Aye-Aye, sorpresa, che oggi ho deciso di parlare di critica musicale, o di come chi scrive, che poi sarei io, intende la critica musicale. Esattamente questo.

Passi la vita a ascoltare musica. A leggere saggi che ti aiutino a orientarti nel mondo della musica. A scriverne. Confronti, analizzi, studi, ti esponi, ci metti la faccia, a volte anche prendendo sonore cantonate, ma stai lì, nel flusso, immobile come un leone che non ha paura di niente e che al massimo ostenta una certa noia per il caldo e il paesaggio che sembra sempre uguale. Ti fai il famoso mazzo, raccogliendo consensi, certo, ma anche tanta merda.

Poi un giorno decidi che il solo modo per andare a scavare qualcosa di interessante è muoversi nel buio, invisibile ma capace di vedere. Circospetto, agile, veloce, inattaccabile perché non inquadrato nei radar, nei mirini, dagli sguardi dei predatori. Per farlo usi il dito medio, leggi alla voce “vaffanculo”, che ostenti con un piacere quasi fisico, fatto che forse tradisce la posa innaturale, ma attraverso il quale finisci per andare a ascoltare anche un sacco di musica interessante, che altrimenti ti sarebbe negata da un sistema che porta in evidenza solo i pachidermi, gli elefanti, le giratte, gli ippopotami. Mandi a fanculo tutti, usando il dito medio, e grazie al tuo mandare tutti a fare in culo e quindi a essere identificato come un essere bizzarro, hai modo di ascoltare musica che altrimenti ti sarebbe preclusa, o di cui non potresti scrivere, ma sei bizzarro, ti lasciano fare un po’ quello che ti pare. Tanto poi manderai a cagare un pachiderma e tutti si accorgeranno che esisti, che non sei un roditore ma un lemure e in quanto lemure, in fondo, pensi pure di poter invadere i paesi vicini, come Re Julien.

La metafora non regge, dubiti, perché è forzata, sta su più se si applica una certa benevolenza nei tuoi confronti che per stretto rigore logico. Non importa, pensi, sei bizzarro, hai orecchie enormi, denti appuntiti e un dito medio che si vede da lontano, da lontanissimo, chi se ne frega se scrivi cose che non stanno esattamente in piedi dritte, ma stanno li di sbieco, un po’ storte. Dovesse mai arrivare qualcuno a fartelo notare non hai che da alzare il dito medio e mandarlo a cagare, è la Natura bellezza.

Continua a leggere su Optimagazine.com