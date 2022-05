Adesso Honor X7 è arrivato anche in Italia, tra l’altro con una batteria da ben 5000mAh, capace di assicurare fino a 20 ore di riproduzione streaming video online o fino a 49 ore di chiamate con un solo ciclo di ricarica (tra l’altro assistita dalla ricarica rapida Honor Wired SuperCharge da 22,5W, che in appena 10 minuti di ricarica offre 3 ore di riproduzione video online). Honor X7 include uno schermo LCD da 6.74 pollici con frequenza di refresh rate fino a 90Hz. Le tecnologie TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, eBook Mode e Dark Mode consentono un’avanzata protezione degli occhi, per una visualizzazione di grande confort anche in ambienti non particolarmente luminosi.

Honor X7 è spinto dal processore Snapdragon 680 di Qualcomm (octa-core a 6nm), con 4GB di RAM (cui se ne potrebbero idealmente aggiungere altri 2 con HONOR RAM Turbo) e 128GB di storage interno. La fotocamera posteriore è quadrupla, con un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 5MP (apertura f/2.2), un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità, sempre da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 8MP (apertura f/2.0). Il lettore di impronte digitali pure è presente, in posizione laterale, come le connettività 4G DualSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 LE, GPS, NFC, USB-C e jack per le cuffie da 3.5mm. Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con la Magic UI 4.2.

Le dimensioni generali ammontano a 167,59 x 77,19 x 8,62 mm, distribuite in un peso di 198 gr. Honor X7, disponibile nello store online ‘hihonor.com’ nelle nuance cromatiche Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver, ha un prezzo di 209,90 euro (fino al 31 maggio è possibile avvalersi del coupon promozionale ‘AHONORX7’ per uno sconto di 20 euro sul totale.

