WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e permette di sfruttare diverse funzioni per chattare con gli altri utenti, ma non solo. Esiste infatti un semplicissimo trucco che vi permetterà di creare una chat WhatsApp visibile solo a voi stessi. Ciò significa che nessun altro contatto potrà leggere cos’è incluso all’interno di questa speciale chat, uno spazio privato che può essere davvero molto utile.

Come creare chat WhatsApp visibili solo a noi stessi, attraverso alcuni semplici passaggi

Non solo novità sugli aggiornamenti, dunque, come visto pochi giorni fa. Perché parliamo di grande utilità per questa chat WhatsApp che può essere visibile solo per chi la crea? Si tratta di un vero e proprio blocco note, una sorta di diario segreto dove poter appuntare pensieri, ma anche immagini, link, file audio, tutto quello che può essere considerato importante da salvare su tale applicazione e che sia visibile solo a voi stessi.

Nessun altro potrà mai leggere o vedere cosa c’è all’interno di questa chat speciale di WhatsApp, avrete modo di essere sicuri della vostra privacy. Come bisogna fare a questo punto per riuscire a sfruttare questa particolare funzione e creare una chat su WhatsApp visibile solo a voi stessi? Il tutto è molto semplice, ma c’è la necessità di affidarsi comunque ad una seconda persona per la sua realizzazione. Si chiederà a questo punto ad un amico o un parente, insomma una persona che possa essere fidata e disposta a farvi un piccolo favore, di creare un gruppo WhatsApp aggiungendo proprio tale persona.

Fatto questo sarà semplicemente necessario eliminare da questo gruppo l’altra persona, in modo che poi sarete da soli. Basterà poi dare un nome a questa chat e fissarla in alto a tutte le altre presenti su WhatsApp. Ecco che avrete a disposizione una chat privata e segretissima dove appuntare tutto quello che desiderate, inserendo qualsiasi tipo di file multimediale. Un’idea che potrà piacere a molti, soprattutto a chi spesso non sa come fare per avere un posto sicuro dove poter salvare insieme ogni genere di documento o frase.

Continua a leggere su optimagazine.com