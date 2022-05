Non tutti è perduto per quanto concerne la possibilità di acquistare i biglietti della finale di Coppa Italia, in vista di Juventus-Inter in programma il prossimo 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Come stanno le cose in queste ore? Rispetto a quanto riportato venerdì scorso sul nostro magazine, nel concreto, la situazione non è mutata. Andando sul sito di Vivaticket ed accedendo alla scheda dell’evento, infatti, si scopre che per la partita in questione non ci siano più ticket disponibili. A tal proposito, però, ci sono alcune considerazioni da fare per coloro che stanno gettando la spugna.

Indicazioni extra per chi cerca ancora i biglietti della Finale di Coppa Italia Juventus-Inter

Se siete ancora alla ricerca di tagliandi per assicurarvi i biglietti della Finale di Coppa Italia Juventus-Inter, infatti, ci sono un paio di elementi da considerare che lasciano ben sperare. A prescindere dal fatto che li cerchiate per i settori riservati ai sostenitori nerazzurri o bianconeri, infatti, ci sono testimonianze in rete di utenti che, aggiornando costantemente la suddetta pagina di Vivaticket, trovano di tanto in tanto nuove disponibilità. Un fenomeno decisamente anomalo, che potrebbe avere almeno un paio di buone spiegazioni.

Nello specifico, potrebbero tornare indietro parte dei biglietti della Finale di Coppa Italia Juventus-Inter che sono stati dati ai club nei giorni scorsi e che, successivamente, sono rimasti invenduti. Dunque, quei ticket passerebbero all’ultimo minuto dalla seconda alla terza fase della vendita. Quella libera, per intenderci. Ancora, chi ha inserito il biglietto nel carrello, senza completare l’ordine o riscontrando problemi tecnici per il vero e proprio pagamento, potrebbe aver bloccato quei tagliandi. Ad un certo punto, però, il sistema li renderà in automatico nuovamente disponibili.

Insomma, ci sono almeno un paio di buone ragioni per sperare che tornino disponibili i biglietti della Finale di Coppa Italia Juventus-Inter.

