Potrebbero essere già in via di risoluzione alcuni problemi bancomat riscontrati oggi 7 maggio soprattutto con Mediolanum, stando alle segnalazioni che abbiamo raccolto a partire dalle 14 di questo sabato. Una questione che, di conseguenza, appare differente rispetto a quanto osservato nei giorni scorsi con un altro articolo, quando un disservizio apparentemente simile pare aver colpito molti più circuiti in Italia. Vediamo come stanno le cose, dunque, partendo dal presupposto che la questione potrebbe essere già in via di superamento secondo alcune testimonianze disponibili sui social.

Primi dettagli sui problemi bancomat con Mediolanum che non funziona a tutti oggi 7 maggio

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono comunicazioni ufficiali utili per mettere a fuoco i problemi bancomat con Mediolanum. Sappiamo che il servizio non funziona a tutti o che, quantomeno, ci siano state delle anomalie nel primissimo pomeriggio. Con ogni probabilità, la situazione è già adesso in deciso miglioramento, ma stando ai feedback raccolti in questi minuti, non escludo che alcuni clienti possano essere ancora impossibilitati a portare a termine un prelievo con successo. Ecco perché dobbiamo tenere gli occhi aperti.

Ad esempio, pochi istanti fa mi sono imbattuto in un post Facebook molto chiaro sotto questo punto di vista, nel tentativo di contestualizzare meglio i problemi bancomat di cui si discute questo pomeriggio: “Buongiorno. Ci sono problemi con pagamenti e prelievo con carta bancomat MEDIOLANUM per caso. È da questa mattina che non riesco a fare pagamenti e prelievo. Non vorrei che sia la mia carta ad essere usurata“.

Come accennato, i problemi bancomat, almeno per ora, sembrano limitati alla questione Mediolanum, ma è chiaro che tutto sia in costante evoluzione e che ne sapremo di più solo nelle prossime ore. A voi come vanno le cose?

