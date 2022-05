Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore, a proposito della vendita dei biglietti per la finale di Conference League, visto che Roma-Feyenoord si avvicina. Allo stato attuale, la fase commerciale non riguarderà i ticket riservati ai giallorossi. Tra sorteggio per la consegna di tagliandi omaggio agli abbonati (circa 1800 biglietti), oltre a quelli regalati ai tifosi che hanno seguito la squadra in Norvegia lo scorso autunno, c’è davvero poco spazio per muoversi. I restanti 1500 biglietti, infatti, andranno via tra sponsor e persone vicine ai giocatori. Vediamo dunque quali alternative restano.

Cosa sappiamo ad oggi sulla vendita dei biglietti per la finale di Conference League con Roma-Feyenoord

Situazione che, allo stato attuale, rischia di dar vita agli stessi disagi che abbiamo toccato con mano in settimana, in merito alla Finale di Coppa Italia Juventus-Inter, secondo le informazioni portate alla vostra attenzione tramite altri approfondimenti. Come stanno le cose sui biglietti per la finale di Conference League? Lo stadio di Tirana ha una capienza limitata, di poco inferiore a quota 20.000. Considerando anche la quota di tagliandi che verrà riservata ai sostenitori olandesi, è chiaro che restano in palio circa 10.000 biglietti.

Ed è questa, al momento, l’unica speranza per i tifosi non abbonati, senza dimenticare gli abbonati che non verranno sorteggiati per il ticket omaggio messo in palio dalla Roma. A tal proposito, cosa dobbiamo aspettarci dalla vendita dei biglietti per la finale di Conference League? Chi vuole assistere a Roma-Feyenoord dovrà tenere d’occhio il sito dell’UEFA, unico punto di riferimento ufficiale per chi vuole assicurarsi un ticket nei settori sulla carta non assegnati alle due tifoserie.

Con ogni probabilità, annunci e vendita arriveranno la prossima settimana. Dunque, stiamo entrando in giorni caldissimi e noi vi terremo aggiornati sulle novità inerenti i biglietti per la finale di Conference League, verso Roma-Feyenoord.