Dopo tanti mesi in cui il rapper ha punzecchiato il nuovo fidanzato dell’ex moglie Kim Kardashian, arriva la stoccata di Pete Davidson su Kanye West e tutto ciò che concerne il loro conflitto di cui l’unico oggetto è, appunto, la supermodella. Il contenzioso che Ye ha sempre dispensato con frecciatine, accuse e minacce velate, nell’ultima settimana è diventato parte degli spettacoli del comico statunitense.

La scorsa settimana si è tenuto il Netflix Is A Joke Festival presso il Fonda di Los Angeles. Tra gli ospiti c’era proprio Pete Davidson, che sul palco ha snocciolato una serie di battute che non hanno risparmiato Ye, suo avversario in amore in quanto ex marito di Kim Kardashian, attualmente compagna del comico. Davidson non si è risparmiato: sul palco del Fonda ha stuzzicato Kanye West con riferimenti all’AIDS e a Mrs Doubtfire, e scopria.mo perché.

Tempo fa Kanye West aveva messo in giro la voce secondo la quale Pete Davidson sarebbe stato malato di AIDS, rappresentando dunque una minaccia per l’ex moglie Kim Kardashian. Il comico nonché star del Saturday Night Live a gennaio aveva respinto tali rumor etichettandoli come “sciocchezze”, ma aveva anche definito “geniali” le accuse del rapper. La scorsa settimana Pete Davidson è tornato alla carica e ha aggiunto: “Ca**o! Il tizio di The College Dropout – album di West del 2004, ndr – pensa che io abbia l’AIDS, vado subito dal dottore”. In realtà per scongiurare speculazioni, Davidson avrebbe fatto realmente un test risultato poi negativo, e l’amico comico John Mulaney gli avrebbe suggerito di raccontare in giro che Kanye West sia affetto da poliomelite.

Infine, Davidson ha paragonato Kanye West a Mrs. Doubtfire, il personaggio interpretato da Robin Williams nel popolare film del 1993 in cui un uomo divorziato si traveste da governante per lavorare dalla ex moglie e stare vicino ai suoi figli: