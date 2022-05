Teheran 2 ha debuttato su Apple TV+ il 6 maggio con i primi due episodi, introducendo una trama ancora più complessa. Lo spy thriller racconta le tensioni tra Iran e Israele volgendo un occhio su ambedue le parti; protagonista è la hacker Tamar (interpretata da Niv Sultan) che lavora per il Mossad.

Nella prima stagione, dopo aver fallito una missione di manomettere una centrale nucleare in Iran, la giovane – nata lì ma cresciuta in Israele – è costretta a trovare una via di fuga dal paese prima che sia troppo tardi. Tra sparatorie, inseguimenti e colpi di scena vari, l’ultimo episodio aveva lasciato ampi spiragli per proseguire con una seconda stagione, arrivata dopo due anni.

Stavolta Tamar e il suo compagno Milad riprendere la loro missione iniziale, ma qualcosa è diverso: per la giovane agente del Mossad la posta in gioco è alta. E tutto diventa molto più personale per lei poiché in gioco ci sono gli affetti. Finché Milad, impegnato anche nei suoi traffici di droga che finiscono per intralciare la missione di Tamar, continua a starle vicino, nessuno dei due è al sicuro. Specialmente se là fuori, tra suq e strade affollate, c’è ancora Faraz Kamali, leader delle Guardie Rivoluzionarie, a darle la caccia.

L’arrivo di Glenn Close, che appare misteriosamente verso la fine del primo episodio, sembra aggiungere un pizzico di Hollywood in scena, ma è solo apparenza. Non appena sentiamo il suo personaggio, Marjan Montazeri, parlare in farsi, l’illusione scompare. Glenn Close si amalgama alla storia: dotata di una presenza scenica imponente e carismatica, fino all’ultimo minuto non sappiamo esattamente da che parte stia.

Sono solo due episodi, eppure Teheran 2 alza l’asticella del thriller di spionaggio con una stagione che si preannuncia più grande in termini di trama, più intricata e tristemente attuale. La sensazione che possa scoppiare una guerra nucleare tra i due paesi in questione è imminente, e mai come ora, complice la situazione storica in cui stiamo vivendo, la minaccia sembra “reale”.

Gli episodi di Teheran 2 vengono pubblicati settimanalmente su Apple TV+.

