Chi esce stasera ad Amici 2022? Ci siamo: è tutto pronto per la semifinale, che vedremo su Canale 5 oggi, sabato 7 maggio 2022. In gara ci sono ancora 7 concorrenti, tra cantanti e ballerini, che diventeranno 5 dopo l’appuntamento della semifinale già registrato a Roma negli scorsi giorni.

Proprio grazie alla registrazione e agli spoiler in rete e sui social apprendiamo qualche dettaglio a proposito dello svolgimento della serata e di cosa vedremo stasera su Canale 5 nella semifinale di Amici.

Gli ospiti della semifinale di Amici 2022

Maria De Filippi tiene il meglio alla fine, come sempre. Tra gli ospiti della finale di Amici 2022 c’è il cantante italiano Marco Mengoni, in studio per presentare dal vivo e per la prima volta il nuovo singolo No Stress. L’ospite comico è invece Nino Frassica, ormai fisso al serale di Amici 2021/2022.

Chi esce stasera ad Amici 2022?

Cosa vedremo e chi esce stasera ad Amici 2022? In gara ci sono ancora 7 concorrenti, pronti a disputare le tre manche delle sfide a squadre che ormai conosciamo. Invariato il meccanismo della semifinale di Amici di Maria De Filippi che vede le tre squadre sfidarsi, capeggiate da una coppia di docenti ciascuna.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno in squadra Luigi e Michele; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro portano nella settima puntata del serale Alex, Serena e Sissi; Anna Pettinelli e Veronica Peparini possono ancora contare su Albe e Dario.

A giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini c’è la giuria composta da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto.

Stasera ad Amici conosceremo i nomi dei finalisti dell’edizione. La prima ad andare in finale è Sissi, seguita da Michele e Luigi. Alex, Serena, Albe e Dario invece si sfidano al ballottaggio. Due di loro andranno in finale, gli altri due saranno eliminati. I concorrenti scopriranno i nomi una volta rientrati in casetta.

