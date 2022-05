Domani 8 maggio cadrà la Festa della Mamma 2022, una delle ricorrenze più amate dell’anno. In fondo, chi c’è di più importante di colei che ci ha messo al mondo? Bisogna renderle omaggio nel modo che merita, cogliendola innanzitutto di sorpresa con un pensiero dolce che la faccia sorridere.

Che dire delle frasi di auguri di buona Festa della Mamma 2022? In realtà a parlare ci pensano loro, non dovrete fare altro che scegliere quella che più pensate più indicata ed inoltrarla via Instagram o WhatsApp a quella che molto probabilmente resterà la donna della vostra vita, che siate o meno sposati, che siate donne o uomini, grandi o piccoli. C’è chi dice che una madre si sia da fare per cento figli, ma che cento figli non facciano altrettanto per una mamma; non sappiamo se la seconda parte del proverbio sia sempre vera (speriamo proprio di no), ma possiamo assicurarvi che sulla prima ci sia ben poco da obiettare:

– Una bambina a cui fu chiesto dove fosse casa sua rispose Dove c’è la mamma. (Victor Hugo) – Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice. (Adalbert von Chamisso) – Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza. (Maya Angelou) – La parola più bella sulle labbra del genere umano è “Madre”. E la più bella invocazione è “Madre mia”. È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre. (Kahlil Gibran) – Le storie ascoltate la prima volta in braccio alla mamma non saranno mai completamente dimenticate. (Giovanni Ruffini)

Le immagini spesso dicono tutto, non serve aggiungere altro, specie quando sono accompagnate dal pensiero giusto. Abbiamo provato a selezionare per voi le foto più significative, nella speranza possano incarnare il messaggio che avevate in mente per la vostra cara mamma.

Speriamo di aver condiviso con voi i contenuti che volevate per fare gli auguri di buona Festa della Mamma 2022 domani 8 maggio, anche se il regalo più bello per chi vi ha donato la vita resterà sicuramente un vostro abbraccio: non esitate neanche un secondo, correte da lei a darle un bacio, costruite tutti i ricordi che potete, il tempo purtroppo non vi aspetterà in eterno.

