iOS 15.5 dovrebbe offrire l’opportunità di modificare la velocità di riproduzione per quanto concerne i brani di Apple Music, feature che non è a disposizione sul client ufficiale, ma viene garantire da tanti altri player grazie ad un’API dedicata. La mela morsicata, per questioni ancora da appurare, avrebbe deciso di provvedere al ritiro di questa API con iOS 15.4, creando non poco disturbo agli sviluppatori ed a quegli utenti che utilizzavano applicazioni terze allo scopo, come nel caso di Perfect Tempo (un’applicazione che sappiamo essere molto popolare tra gli utilizzatori dei prodotti a marchio Apple).

Come riportato da ‘macrumors.com‘, difficilmente l’azienda californiana decide di fare un passo indietro, ma questa pare essere una di quelle rare occasioni. Uno degli sviluppatori che lavora ad Apple Music ha fatto sapere che il team ha deciso di abilitare nuovamente la funzione che consente di modificare la velocità di riproduzione dei contenuti in abbonamento, tornando alla situazione antecedente al rilascio di iOS 15.4 (tutto è stato sistemato in iOS 15.5 Beta 4).

Lo sviluppatore intervenuto sull’argomento ha lasciato intuire che Apple avesse preso la decisione di disabilitare la funzione per ragioni di sicurezza, giungendo poi alla conclusione di poter lasciare abilitata, ma per motivazioni che non ha poi spiegato. iOS 15.4 Beta 4 è arrivata da pochi giorni: per il rilascio della versione stabile bisognerà aspettare ancora qualche settimana, speriamo non troppe. Ci tenevamo comunque a farvi sapere che, tra non molto, potrete tornare a modificare la velocità di riproduzione dei brani di Apple Music tramite app terze, cosa che il rilascio di iOS 15.4 aveva impedito. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com