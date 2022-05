Ultimo e Ed Sheeran sono stati ospiti di The Flight su RTL 102.5 e hanno parlato del singolo 2step, che li vede in collaborazione. Ultimo ha scritto una strofa in italiano sull’ultimo singolo rilasciato dall’artista internazionale che ha apprezzato molto il lavoro del cantautore italiano. La collaborazione tra i due è nata così ma Ultimo e Ed Sheeran conoscevano già. Si sono infatti incontrati a Roma nel 2019, prima di rivedersi a Los Angeles nel 2021.

Come è stato collaborare con Ed Sheeran? “Per me è uno dei sogni più belli che ho realizzato. Sono emozionato, fiero e contento di questa partecipazione e di questa canzone”, ha raccontato Ultimo. “Per me è un risultato bellissimo. Sono rimasto sorpreso dalla persona che è Ed. Si è dimostrato disponibilissimo, alla mano e per quello che fa e che è direi che è una cosa più unica che rara, quindi sono doppiamente contento”.

Ed Sheeran parla un po’ anche italiano e gli incontri con Ultimo sono un’occasione per parlarlo: “Si, anche se non lo parlo da sei mesi”, ha spiegato Ed Sheeran che ha anche preso parte ad una diretta su Instagram con Ultimo pochi minuti prima dell’uscita del brano.

“Nel 2019 ho suonato a Roma e ho conosciuto lì Ultimo”, ha ricordato Ed Sheeran. I due non hanno mai perso i contatti. “Siamo rimasti in contatto via e-mail e lo scorso anno a Los Angeles abbiamo registrato questa canzone. Tra di noi parliamo in italiano via e-mail. Mi prendo quel tempo in più per leggere così posso anche prendermi del tempo per rispondere, per me è una sfida e un buon modo per esercitarmi”, ha spiegato.

“È stata una sfida dal punto di vista artistico perché quando mi metto al piano a scrivere mi viene più facile scrivere pezzi lenti, con una ritmica diversa. Sono sempre un grande appassionato dell’hip hop, quindi quando ho provato a scrivere sulla base di ‘2step’ mi sono immedesimato in quel pezzo con un’altra versione di me. È stato come uscire dalla comfort zone, uno sperimentare ciò che mi piace”, ha raccontato Ultimo. “Questo cantato mischiato al parlato a me è sempre piaciuto, e poi è venuta così. Sul ritornello ho fatto dei controcanti che ho proposto, lì è uscita la parte in cui mi sento un po’ più a casa. È stata una bella scommessa”.

2step di Ed Sheeran e Ultimo sostiene una importante causa benefica.

I fondi che derivano dalle visualizzazioni del videoclip, infatti, verranno devoluti in beneficenza. “Voglio fare qualcosa. Il video è stato girato a dicembre a Kiev, un’esperienza meravigliosa”, ha detto Ed Sheeran. “La band ucraina che ha riarrangiato il pezzo, adesso è arruolata. Da qui la necessità di spingere un po’ più avanti con la pubblicazione della canzone”.

