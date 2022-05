This Love (Taylor’s Version) suonerà molto familiare ai fan di Taylor Swift: si tratta del remake, o meglio della nuova versione reincisa dalla cantautrice, dell’omonima traccia dell’album 1989. Quando il brano uscì per la prima volta era il 2014 e non divenne un singolo, anzi, passò quasi inosservato tra i tanti altri estratti dal disco.

Ora This Love (Taylor’s Version) è stato pubblicato come singolo digitale sulle piattaforme streaming, in contemporanea con l’uscita del trailer di The Summer I Turned Pretty, la nuova serie di Prime Video in uscita il 17 giugno: il brano farà dunque parte della colonna sonora del teen drama. Il format è basato sull’omonimo romanzo per giovani adulti dell’autrice Jenny Han, che ha recentemente siglato un accordo esclusivo con Prime Video per lo sviluppo di contenuti inediti ed è showrunner della serie insieme a Gabrielle Stanton.

This Love (Taylor’s Version) fa da sfondo al trailer di The Summer I Turned Pretty che mostra le prime immagini di Lola Tung nei panni di Isabel “Belly” Conklin: la storia è incentrata su un’adolescente acqua e sapone che trascorre le vacanze estive con la madre e il fratello maggiore e viene coinvolta in un triangolo sentimentale con un amico d’infanzia e il fratello di quest’ultimo.

This Love (Taylor’s Version) è diventato un singolo a sorpresa, approfittando dell’uscita del trailer. Ciò potrebbe voler dire che 1989 sarà il prossimo dei sei album di Swift originariamente registrati in studio con Big Machine e ora reincisi in una nuova versione, dopo una lunga battaglia per vedersi riconosciuti i diritti di proprietà intellettuale dei suoi dischi in seguito all’acquisizione dell’etichetta da parte del manager Scooter Braun.

Intanto ecco This Love (Taylor’s Version) nel trailer di The Summer I Turned Pretty e l’audio completo del singolo che ha appena debuttato su Spotify.

