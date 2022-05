Sandra Oh ha lasciato il cast di Grey’s Anatomy ormai quasi un decennio fa e aveva fatto la sua scelta già qualche stagione prima: l’interprete della dottoressa Cristina Yang è tornata sull’argomento in una lunga intervista con Variety all’indomani della conclusione della serie Killing Eve, di cui è stata protagonista con Jodie Comer.

Sandra Oh, incalzata da una domanda sull’uscita di scena dal medical drama che ha rappresentato la sua consacrazione in tv, ha ricordato quando ha stabilito che fosse arrivato il momento di appendere il camice di chirurgo al chiodo e perché. Inoltre ha raccontato anche in quale circostanza ha comunicato la sua volontà alla produttrice e creatrice della serie, Shonda Rhimes, concordando la decisione con lei.

Sandra Oh ha sentito di voler chiudere con Grey’s Anatomy all’incirca tra l’ottava o nona stagione, quando avrebbe dovuto rinnovare il suo contratto con ABC Studios e ha dovuto scegliere per quanti anni sarebbe rimasta ancora nel cast: alla fine l’attrice ha completato 10 stagioni, uscendo di scena nell’episodio 10×24, Paura dell’Ignoto. Ecco come ricorda il momento in cui ne ha parlato alla showrunner Shonda Rhimes.

Dev’essere stato forse alla fine della stagione 8 o 9… Ricordo solo di aver fatto questa passeggiata e Shonda, stavamo semplicemente camminando e lei mi chiede: ‘Cosa vuoi fare?’. Penso che fossimo in quel momento in cui devi rinegoziare, quindi fino a che punto vuoi rinegoziare? Sono sempre stata molto rispettosa e grata per il mio rapporto con Shonda, perché siamo state in grado di avere questo tipo di conversazioni. E lei era aperta all’idea di dire: ‘Cosa ti piacerebbe fare?’, così da rendermi partecipe, sono sempre stata grata per questo.

Per Sandra Oh il motivo dell’abbandono sta tutto nell’aspetto creativo, non ci sono stati altri fattori a spingerla a lasciare. La ragione del suo addio è stata “del tutto creativa“, ha spiegato l’attrice, sostenendo di aver dato tutto quanto in suo potere per interpretare un personaggio interessante e complesso come quello di Yang. Dopodiché ha prevalso il desiderio di non voler “rimanere bloccata in uno show televisivo per molto tempo” in quanto poco “stimolante“.

Sentivo di aver fatto assolutamente tutto ciò che potevo in modo creativo per dare vita a questo personaggio, e in un certo senso penso che sia stata una straordinaria opportunità come attrice e una sfida come artista. Perché come fai a rimanere nel gioco e a restare creativa ancora e ancora quando ci sono situazioni simili che si ripetono più e più volte?

Sandra Oh anziché restare in un ruolo che l’avrebbe costretta ad un lavoro ripetitivo ha preferito rimettersi in gioco e cercare nuove opportunità ed è rimasta ferma per qualche anno prima che arrivasse la serie Killing Eve, appena conclusasi tra le polemiche per un finale controverso dopo 4 stagioni.

Continua a leggere su optimagazine.com