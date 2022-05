I libri di Percy Jackson offrono il materiale di base per l’adattamento televisivo, la serie Disney+ che vedremo prossimamente sulla piattaforma della casa di Topolino.

Basata sulla saga letteraria per ragazzi di Rick Riordan, la storia segue quella del semidio Percy, un ragazzo di 12 anni che sta ancora capendo quali sono i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo maestro fulmine. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve intraprendere un’avventura indimenticabile per trovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Walker Scobell interpreterà Percy Jackson, mentre agli attori Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries spetteranno rispettivamente i ruoli di Grover e Annabeth. Le riprese della serie dovrebbero iniziare questa estate, e per prepararsi, ecco cosa c’è da sapere sui libri di Percy Jackson.

La saga di Rick Riordan è composta da 5 romanzi (più una raccolta di storie), pubblicati dal 2005 al 2009. Questo è l’ordine di lettura:

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini (2005)

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri (2006)

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: la maledizione del Titano (2007)

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: la battaglia del Labirinto (2008)

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: lo scontro finale (2009)

Tra il quarto e il quinto romanzo è stato pubblicato Il libro segreto, una raccolta di storie che comprendono: Percy Jackson e la biga rubata, Percy Jackson e il drago di bronzo, e Percy Jackson e la spada di Ade.

Alla saga “ufficiale” si aggiungono anche una serie di libri supplementari da leggere per avere una maggior completezza del mondo mitologico creato da Riordan:

Campo Mezzosangue: il libro segreto

Il ladro di fulmini (graphic novel)

Percy Jackson racconta gli eroi greci

Percy Jackson racconta gli dèi greci

Percy Jackson and the singer of Apollo (inedito in Italia)

