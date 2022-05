Lo scorso mese di marzo 2022, alcuni rumors sostenevano che Fitbit si fosse messa a lavoro su un paio di nuovi smartwatch appartenenti alle linee Versa e Sense, ma poi nulla di concreto è più emerso. Oggi, invece, ci ha pensato ‘9to5google.com‘ a segnalare che i prossimi due dispositivi indossabili del produttore statunitense saranno proprio Fitbit Versa 4 e Sense 2, rivelando anche alcuni loro dettagli hardware.

Entrambi i wearable sarebbero più o meno uguali, con il Fitbit Sense 2 che in più avrebbe l’anello in acciaio per gli ECG. I due smartwatch dovrebbero essere anche compatibili con i cinturini e con il cavo di ricarica degli attuali prodotti. Al giorno d’oggi, il Versa 3 e Sense sono quasi identici, tranne per il modo in cui quest’ultimo indossabile, più avanzato, esibisca un anello in acciaio inossidabile attorno al display per garantire le letture dell’ECG (elettrocardiogramma). Per il resto, entrambi presentano una cassa in alluminio di forma simile. Da ciò che sappiamo fino ad ora, Fitbit sta continuando sul lavoro di un design condiviso tra i due modelli. Qualora volessimo discutere di differenze, quella principale dovrebbe riguardare la presenza di un tasto fisico posto sulla destra della cassa del modello Fitbit Versa 4.

Alcuni hanno ritenuto inaffidabile lo stile del pulsante rientrato, soprattutto come unico controllo fisico per tornare indietro, tenendolo premuto a lungo o toccandolo due volte. Insomma, Fitbit fa sul serio, ma non sappiamo ancora con certezza se ha intenzione di tornare indietro sull’aspetto del progetto o se quello che si può vedere dalle immagini resta un tasto capacitivo e sporgente invece che incastonato. Ad ogni modo, quest’ultima opzione resterebbe quella più semplice per gli utenti per riuscire a trovare con precisione la zona da pressare. Detto ciò, i rumors sono sempre più insistenti: sia il Fitbit Versa 4 che il Sense 2 potrebbero essere prossimi al debutto.

