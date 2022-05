Scoppia la polemica sui prezzi dei biglietti per i Me Contro Te, al loro primo tour live. Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – annunciano le date del loro tour e l’avvio delle prevendite dei biglietti, con prezzi fuori mercato per il target di riferimento.

Sono infatti personaggi che piacciono molto ai bambini, con scarso potere economico. La buona notizia per tutti gli interessati e per le loro famiglie è che esistono appunto dei pacchetti speciali, denominati “family pack”, a loro riservati.

Con questi pacchetti è possibile risparmiare sull’acquisto di un pacchetto di 4 biglietti destinati alle famiglie. In alternativa, per risparmiare sul prezzo d’acquisto è possibile selezionare biglietti per posti a sedere che si trovino sugli anelli, in vendita a prezzo ridotto rispetto a quelli disponibili nei settori più vicini al palco.

Ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 6 biglietti su TicketOne e si spende fino ad un massimo di 186, 25 euro per il vip pack che include un posto in poltronissima. Lo stesso settore è in vendita a 92 euro (senza pacchetto) e a 82,80 euro a biglietto in caso di family pack da 4.

Il posto più economico è invece quello del secondo anello numero al prezzo di 46,40 euro per posto.

Le date dei Me Contro Te

Sabato 12 novembre 2022 Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 13 novembre 2022 Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 19 novembre 2022 Bologna – Unipol Arena

Domenica 20 novembre 2022 Bologna – Unipol Arena

Sabato 26 novembre 2022 Milano – Mediolanum Forum

Domenica 27 novembre 2022 Milano – Mediolanum Forum

Sabato 3 dicembre 2022 Eboli (SA) – Palasele

Domenica 4 dicembre 2022 Eboli (SA) – Palasele

Prezzi dei biglietti per i Me Contro Te

Poltronissima Gold Numerata Intero € 92,00

Ridotto Family Pack 4 € 82,80 Poltronissima Numerata Intero € 86,25

Ridotto Family Pack 4 € 77,63 Poltrona Numerata Intero € 80,50

Ridotto Family Pack 4 € 72,45 Tribuna Stampa Intero € 74,75

Ridotto Family Pack 4 € 67,28 Tribuna Parterre I Settore Intero € 69,00

Ridotto Family Pack 4 € 62,10 1 Anello Tribuna Gold Numerata Intero € 63,25

Ridotto Family Pack 4 € 56,93 I Anello 1 Settore Numerato Intero € 59,80

Ridotto Family Pack 4 € 53,82 Tribuna Parterre II Settore Intero € 57,50

Ridotto Family Pack 4 € 51,75 I Anello 2 Settore Numerato Intero € 55,20

Ridotto Family Pack 4 € 49,68 II Anello Centrale Numerato Intero € 51,75

Ridotto Family Pack 4 € 46,58 II Anello Numerato Intero € 46,00

Ridotto Family Pack 4 € 41,40

VIP PACK Poltronissima numerata: 186,25 euro (comprende ingresso dedicato, personale in loco, merchandising e pass laminato)