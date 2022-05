Cosa accomuna Piero Pelù e i Manitoba? Il rock, certamente, ma anche l’ermetismo usato per raccontare situazioni apparentemente banali e comuni, ma mai abbastanza leggere da non meritare un recap. Il rocker fiorentino, frontman dei Litfiba e cantautore di riferimenti negli ultimi 40 anni di storia della musica italiana, si unisce ai pupilli di Manuel Agnelli e sforna insieme a loro una piccola bomba indie degna di essere presa in considerazione.

Piero Pelù e i Manitoba

Come raccontano i Manitoba sui social, Coltello – questo il titolo del brano disponibile da oggi – è nato un anno fa quando il duo fiorentino e il frontman dei Litfiba si sono incontrati in studio. Il risultato è un brano che coniuga i canoni del rock alternativo – l’immancabile tensione proiettata dagli strumenti distorti, il beat singhiozzante – e l’indie, con le voci quasi soffocate ma tese quanto basta per raccontare un’atmosfera di nervosismo e disagio.

Coltello si apre con un giro di basso distorto per poi aprirsi con la batteria e la voce. Piero Pelù interviene nello special in un crescendo che in cui si uniscono le voci del duo, fino al ritornello finale. L’argomento trattato è quello delle incomprensioni in famiglia, realtà in cui talvolta chi sfoggia sorrisi nasconde un coltello esistenziale dietro la schiena, pronto a sputare sentenze.

I Manitoba

I Manitoba si fanno le ossa a X Factor 2020 quando Manuel Agnelli li sceglie per la sua squadra. Il duo nasce a Firenze nel 2015 ed è formato da Giorgia Rossi Monti (voce, drum machine) e Filippo Santini (voce, chitarra, basso). Nel 2018 i Manitoba hanno pubblicato il primo album Divorami. Oggi, venerdì 6 maggio 2022, esce il loro nuovo EP Colla che include il duetto con Piero Pelù Coltello.

Di seguito il testo di Coltello, un’inedita collaborazione tra Piero Pelù e i Manitoba.

Testo