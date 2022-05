Anche oggi 6 maggio non pochi italiani testimoniano come non si vedono i canali Mediaset sui loro televisori. Le emittenti nazionali non sono più visibili alla consueta numerazione del telecomando in diverse regioni del nostro paese. Qualcuno potrebbe pensare ad un guasto di natura tecnica ma sarebbe invece il caso di sottolineare come quanto avviene oggi sia ancora una naturale conseguenza del processo di refarming in atto da tempo e ora giunto quasi alle sue batture finali.

Il punto della situazione

Con il processo di refarming partito a fine 2021, si è provveduto a liberare le frequenze della banda 700 per renderle disponibili agli operatori di rete per la connessione veloce in 5G. Di conseguenza, le frequenze televisive sono state riorganizzate e alcune emittenti sono state trasferite altrove rispetto alla pregressa posizione di riferimento. Questa fase ha coinvolto soprattutto le reti locali di ogni regione ma anche quelle nazionali e proprio i canali Mediaset sono stati e sono tuttora interessati dal processo.

Se anche oggi 6 maggio non si vedono i canali Mediaset è perché dunque, a seguito del prosieguo del refarming, le loro frequenze andranno di certo riorganizzate. Dal 1 maggio gli interventi tecnici sono entrati nel vivo per le ultime 5 regioni italiane finora non interessate dal cambiamento sostanziale per il digitale terrestre. Proprio in questi giorni, in effetti, le operazioni sono partite in Campania, Lazio, Umbria, Toscana e Liguria e procederanno per tutto il mese, per poi terminare nel primi giorni di giugno.

Cosa fare se non si vedono i canali Mediaset

L’unico consiglio valido resta sempre il solito ovvero risintonizzare il proprio televisore, anche più volte. Lanciando la procedura automatica dalle impostazioni del telefono, si potrà tornare a ricevere i canali preferiti in pochi minuti. Se le operazioni non dovessero andare subito a buon fine, bisognerà per ora avere pazienza. Con i lavori in corso si potrebbe dover essere pronti ad attendere un po’ prima che la situazione torni alla sua piena normalità.

