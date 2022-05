Il fantastico Mondiale di Formula 1 arriva per la prima volta a Miami e sarà anche il primo dei due Gran Premi negli USA della stagione, considerato che il secondo appuntamento a stelle e strisce è in programma il 23 ottobre sul circuito di Austin. Il Circus, quindi, dopo le prime quattro tappe della stagione 2022, è pronto a sbarcare negli Stati Uniti per dare spettacolo al Miami Grand Prix. Quest’oggi, venerdì 6 maggio, inizia un’affascinante weekend americano per le quattroruote, che vedono approdare in Florida sia la Formula 1 che la W Series, che esordirà su Sky e in streaming su NOW. Il campionato di F1 è pronto a debuttare in una nuova tappa del calendario, in quel di Miami lo spettacolo è assicurato, e non solo perché si correrà su un circuito ricavato attorno all’Hard Rock Stadium che presenta due rettilinei “importanti” dove i piloti potranno eseguire i sorpassi.

Il circuito cittadino non permanente situato a Miami Gardens (lungo circa 5,5 Km) presenta 19 curve totali, di cui 7 a destra e 12 a sinistra, e che domenica 8 maggio ospiterà il primo Gran Premio di Miami, ossia la quinta prova del campionato mondiale di Formula 1 2022, e i primi due turni della W Series 2022. Il tracciato, che ricordiamo essere stato costruito all’interno dei terreni privati dell’Hard Rock Stadium, sfrutta percorsi asfaltati già esistenti e di nuova costruzione. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming l’attesissima gara. Il GP di Miami partirà in giornata con le prove libere 1 alle ore 20.30, successivamente toccherà alle prove libere 2 alle ore 23.30, mentre domani spazio alle prove libere 3 alle ore 19.00 e alle qualifiche alle ore 22.00. La gara, invece, si terrà domenica 8 maggio alle ore 21.30.

Il GP di Miami sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky alle ore 21.30, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Per quanto riguarda TV8, per il primo Gran Premio della Florida, il canale del digitale terrestre trasmetterà qualifiche, dalle ore 23.30, e la gara, dalle ore 23.00, in differita.

