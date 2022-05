NCIS 19×11 va in onda su Rai2 il 6 maggio in prima visione, seguito dall’undicesimo episodio del suo spin-off NCIS: Hawai’i e dal terzo di Ultima Traccia: Berlino 7.

Con NCIS 19×11 prosegue su Rai2 la programmazione dello storico procedurale di CBS, con l’ultima stagione realizzata in ordine di tempo e prossima alla conclusione negli Stati Uniti, dove a fine maggio andrà in onda il finale di stagione con una trama in cui non mancheranno i riferimenti a Gibbs. Si tratta infatti della stagione che ha visto, al quarto episodio, l’addio di Mark Harmon al ruolo storico di Leroy Jethro Gibbs, sebbene nel prosieguo della stagione vi siano state diverse citazioni per tenerlo ancora in ballo.

Rai2 trasmette NCIS 19×11 il 6 maggio in prima serata dalle 21.10, rendendo poi disponibile l’episodio anche in streaming su Raiplay per una settimana a partire dalla messa in onda.

Ecco la trama di NCIS 19×11, episodio dal titolo Lunga vita e prosperità.

Il Socom – Comando Operazioni Speciali – riceve una richiesta di aiuto dalla Stargazer, una nave di ricercatori civili nel Nord Atlantico. L’equipaggio avrebbe preso a bordo due membri della marina in difficoltà con un cadavere al seguito. La squadra dell’NCIS viene mandata a indagare sul posto ed è costretta a nascondersi dopo aver scoperto dei terroristi a bordo. Inoltre, l’agente Knight porta con sé una bambola di carta in missione per scattare foto per la classe della scuola elementare di sua nipote.

A NCIS 19×11 fa seguito un episodio altrettanto inedito del nuovo spin-off NCIS: Hawai’i, anch’esso l’undicesimo, intitolato La partita. Si tratta di un crossover con la serie madre NCIS.

Il detective Reed si presenta all’NCIS per chiedere aiuto. Un noto narcotrafficante, in attesa di processo, viene rilasciato perché le prove a suo carico sono misteriosamente scomparse.

Infine dopo NCIS 19×11 e NCIS: Hawai’i 9×11 torna in onda in prima tv Ultima Traccia: Berlino, col terzo episodio della settima stagione in prima visione tv, dal titolo Il maestro. Ecco la trama.

Radek, Mina, Lucy e Alexander indagano su un caso di violenza in un asilo. Il primo sospettato è un nuovo maestro che ha avuto una storia con una collega e poi una relazione con una madre.

