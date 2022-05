Marco Mengoni ad amici il 7 maggio è l’ospite musicale della semifinale del programma che sta per volgere al termine. L’edizione 21 di Amici sta per terminare e scopriremo tra una manciata di giorni il nome del vincitore dell’anno 2021/2022.

Intanto, su Canale 5 va in scena la semifinale sabato 7 maggio. L’appuntamento è con 7 concorrenti, tanti sono coloro rimasti in gara: 4 sono cantanti e 3 sono ballerini. Si sfideranno nuovamente in sfide eliminatorie fino a giungere a 2 eliminazioni e ai nomi dei 5 finalisti di Amici 21.

In giuria Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto: saranno sempre loro, anche in semifinale, a giudicare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini e a votarle.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno in squadra Luigi e Michele; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro portano nella settima puntata del serale Alex, Serena e Sissi; Anna Pettinelli e Veronica Peparini possono ancora contare su Albe e Dario.

I finalisti di Amici 21

Sissi, Michele e Luigi sono i primi 3 finalisti di Amici 21, emersi dalle tre manche delle sfide a squadre. I quattro concorrenti ancora in gioco si sfidano per scoprire in casetta i nomi degli altri 2 finalisti. I restanti saranno invece esclusi dal programma definitivamente.

Marco Mengoni ad Amici il 7 maggio

L’ospite musicale della semifinale del talent show di Maria De Filippi è lui: Marco Mengoni sarà ad Amici il 7 maggio, pronto per esibirsi e presentare al pubblico di Canale 5 il suo nuovo singolo inedito, No Stress.

Marco Mengoni si esibirà in studio nella puntata registrata negli scorsi giorni e in onda sabato 7 maggio su Canale 5. Conosceremo al termine dell’appuntamento i nomi dei finalisti di Amici 2022 che si contenderanno la coppa dell’edizione.

In studio anche Nino Frassica per la semifinale di Amici Senior: sarà l’ospite comico della puntata.