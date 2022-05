Italia1 finalmente si ricorda di avere in panchina i supereroi e piazza Superman e Lois nel pomeriggio di Italia1. Proprio in questi giorni difficili per i fan dell’Arrowverse che hanno dovuto rinunciare ad altre due serie, un barlume di serenità arriva proprio dalla rete giovane di casa Mediaset che in questi anni non ha di certo riservato un trattamento di favore agli show The CW/ DC.

Il pubblico non capisce ancora che fine abbiano fatto serie come Batwoman, The Flash e Supergirl visto che con la chiusura dei canali Mediaset Premium tutto è rimasto sospeso in attesa di un annuncio ufficiale. Per fortuna, però, nel palinsesto estivo, in prime time, sembra aver trovato posto una delle serie dell’Arrowverse, Superman e Lois, ancora inedita in chiaro.

Ecco il trailer della serie con Tyler Hoechlin, volto noto di Teen Wolf, e Bitsie Tulloch, protagonista di Grimm:

Se tutto sarà confermato, la prima stagione di Superman e Lois dovrebbe andare in onda da giugno al sabato sera. Non si tratta certo di una collocazione di favore visto che la serie è destinata sicuramente ad un pubblico giovane che, in teoria, al sabato sera ha altro a cui pensare ma sicuramente meglio di niente. Nella settimana della cancellazione di Legends of Tomorrow e Batwoman, sicuramente la messa in onda in chiaro di Superman e Lois rappresenta la luce alla fine di un tunnel buio.

Al momento non si sa ancora niente delle altre serie dell’Arrowverse né se andranno in onda e né su quale rete vedremo i nuovi episodi. I palinsesti estivi Mediaset non contemplano l’arrivo di The Flash o di Supergirl al momento e così tutto rimane in sospeso, almeno per coloro che non hanno ceduto allo streaming. Come sempre accade, però, con i palinsesti ballerini delle reti mai dire mai, specie in estate.