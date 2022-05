Incidente per Massimo Ranieri a Napoli: l’artista cade dal palco del Teatro Diana mentre si stava esibendo in uno spettacolo del tour teatrale attualmente in corso nella penisola. Lo show è stato, ovviamente, interrotto.

Massimo Ranieri si trovava a Napoli per una tappa della sua tournée, Sogno E Son Desto. Nell’esibirsi al cospetto del pubblico partenopeo, in occasione della data al Teatro Diana, è caduto dal palco destando non poche preoccupazioni. L’artista è stato soccorso prontamente dal personale del 118, allertato immediatamente, e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Stando alle prime ricostruzioni dei presenti in teatro, Massimo Ranieri è caduto mentre si stava esibendo. Le cause non sono state accertate. Potrebbe aver perso l’equilibrio o aver accusato un malore. Dal personale medico, non sono giunti ulteriori aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute che, tuttavia, non destano particolari preoccupazioni.

Lo scorso 3 maggio, Massimo Ranieri ha festeggiato 71 anni e sui social ha ringraziato tutti per gli auguri.

Il tour teatrale di Massimo Ranieri dovrebbe toccare altre città italiane entro la fine di maggio e poi a giugno, con eventi già confermati a Parma, Cesena, Sanremo, Livorno, Roma e Terni. Si attendono aggiornamenti sul proseguimento della tournée Sogno E Son Desto.

Come sta Massimo Ranieri dopo l’incidente a Napoli

In tanti ci state chiedendo aggiornamenti sulle condizioni di salute di Massimo Ranieri, trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, stando a quanto si apprende dai quotidiani locali. Purtroppo non sono ancora giunti aggiornamenti in merito alle sue condizioni di salute e non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte dello staff dell’artista che non tarderanno ad arrivare in rete nelle prossime ore.

Si parla di trauma cranico. Ranieri lamenta dolori in diverse parti del corpo, causati dall’impatto violento.

