Un vero e proprio giallo quello che si è venuto a creare in queste ore, in merito ai biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, considerando quanto avvenuto ieri attorno alle 12 con l’avvio della vendita libera. Dopo l’aggiornamento che abbiamo condiviso anche sulle nostre pagine, infatti, sono avvenuti fatti che ancora oggi non hanno una chiara spiegazione. Proviamo a fare il punto della situazione, senza incolpare nessuno, ma mettendo in guardia contestualmente coloro che potrebbero ritrovarsi al centro di una truffa nei prossimi giorni sul web. L’evento in programma il prossimo 11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, del resto, è alle porte.

Il giallo riguardante i biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter che non si trovano più

Come stanno andando le cose in queste ore a proposito dei biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter? In teoria, ieri 5 maggio doveva scattare la vendita libera e se da un lato un rapido sold out non era così improbabile per i vari settori dello Stadio Olimpico, ci sono al contempo troppe cose che non tornano. Vi anticipo che ancora oggi su Vivaticket la schermata principale dell’evento porta “ultime disponibilità” e non il classico “tutto esaurito”. Tuttavia, cliccandoci su e mettendosi in fila, risulta impossibile capire quali siano i settori acquistabili dai tifosi di Inter e Juventus.

Dunque, almeno per oggi appare impossibile acquistare i i biglietti per la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, visto che finita l’attesa il sistema ci dice che non siano disponibili eventi per i quali risulta possibile portarsi a casa il ticket. Il punto è che proprio Vivaticket evidenzia come in realtà le vendite siano partite alle 11.45 di ieri. In leggero anticipo rispetto a quanto era stato annunciato precedentemente ai tifosi delle due compagini.

Staremo a vedere se l’evento tornerà disponibile su Vivaticket, dando in questo modo un’altra possibilità a chi è alla ricerca dei biglietti per la finale di Coppa Italia.