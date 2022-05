Don Matteo 13 cambia programmazione e salta l’appuntamento la prossima settimana. Come segnalato durante la messa in onda della puntata di ieri, 5 maggio, la fiction Rai non andrà in onda giovedì e si prenderà una pausa. Fortunatamente breve.

Dopo aver salutato Terence Hill, Don Matteo 13 ha dato il benvenuto al suo successore Raoul Bova nei panni di Don Massimo, giovane sacerdote dal passato travagliato, che stiamo pian piano conoscendo. Nella puntata di ieri, gli abitanti di Spoleto continuano a non apprezzare la presenza del nuovo arrivato, arrivando a lanciare una petizione per mandarlo via dalla parrocchia. Don Massimo pensa addirittura di mollare, ma in suo aiuto è arrivato il Vescovo, suo amico (interpretato per l’occasione da Giancarlo Magalli).

E che dire di Anna e Marco? Il PM ha ormai iniziato una storia con la giovane Valentina, e la Capitana, seppur sofferente, fa di tutto per supportarlo da amica ed evitare che il Maresciallo Cecchini sappia di loro due.

La programmazione di Don Matteo 13 slitta alla settimana dopo l’Eurovision, in onda proprio nella prima serata di Rai1 dal 10 al 14 maggio. L’appuntamento, però, raddoppia, così da non lasciare il pubblico scontento: in via eccezionale vedremo due puntate in una settimana, più precisamente la settima e l’ottava in onda rispettivamente martedì 17 e giovedì 19 maggio.

Cosa vedremo nei due appuntamenti? Don Massimo finalmente è riuscito a farsi apprezzare dai residenti di Spoleto e lo vedremo in prima linea ad indagare (affiancato da Cecchini) su nuovi casi. Marco e Valentina vivono la loro storia alla luce del sole, ma al PM inizia a pesare la differenza d’età. Intanto Anna riceve la visita del Colonnello Valenti che ha una proposta allettante da farle. Greta e Federico si riavvicinano, mentre il Maresciallo Cecchini è in crisi: pensa di portare sfortuna.

Continua a leggere su optimagazine.com.