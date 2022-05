Il prezzo dell’iPhone 13 continua ad essere piuttosto appetibile su Amazon, con uno sconto davvero interessante che potrebbe far capitolare anche i più indecisi. Ormai questo top di gamma di stampo Apple ha raggiunto un grande successo, le vendite vanno a gonfie vele e non è un caso che l’azienda di Cupertino abbia deciso di aumentarne la produzione. Sembra proprio che l’iPhone 13 sia l’oggetto del desiderio di tanti utenti e con un prezzo che pian piano diventa più conveniente, non si può di certo lasciar scappare l’occasione di acquistarlo.

Tutti i riscontri disponibili sull’iPhone 13, disponibile su Amazon con consegna entro maggio

Ulteriore contributo, pertanto, dopo quello di inizio settimana. Amazon propone nella giornata odierna l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna alla cifra di 789 euro, ciò significa che è stato applicato uno sconto del 16% sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, di 939 euro. Come si può notare il risparmio diventa davvero importante, tra l’altro non ci sono costi aggiuntivi riguardanti le spese di spedizione e si ha la possibilità anche di acquistare questo iPhone 13 a rate su Amazon grazie a Cofidis.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Quest’ultimo aspetto permetterà di alleggerire un po’ la spesa che comunque può essere piuttosto complicata da dover affrontare tutta insieme. Per avere questo top di gamma tra le mani però bisognerà attendere qualche settimana, infatti la disponibilità su Amazon non risulta essere al momento immediata. Attendere un po’ di più ne varrà sicuramente la pena e vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di spicco di tale top di gamma targato Apple.

In primis si fa leva su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, per il comparto fotografico spazio ad evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed a una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Qui si potrà sfruttare anche la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al processore A15 Bionic, alla presenza del 5G ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere. A voi la scelta finale.