Tutte indicazioni su come seguire la diretta del Giro d’Italia in TV e streaming sono servite in questo approfondimento oggi 6 maggio, giorno di partenza della carovana rosa. Si parte al di fuori dai nostri confini in questa edizione come nelle ultime ed in particolar modo in questo 2022 dall’Ungheria con la prima tappa Budapest – Visegrád alle quali ne seguiranno altre due prima del ritorno nella nostra penisola.

Live il Giro sulla Rai e non solo

Come seguire il Giro d’Italia in TV e streaming dunque in ognuna delle 21 tappe che ci porteranno al gran finale a Verona del prossimo 29 maggio? Come da tradizione, la RAI seguirà ogni momento della carovona Rosa sul canale tematico Rai Sport e naturalmente anche su Rai 2. La programmazione dedicata partirà alle alle 11.30 su Rai Sport con il programma “Aspettando il giro”. Per le ore 12.00 è invece programmata la partenza della tappa con Prima Diretta sempre sullo stesso canale. A seguire, si entrerà nel vivo della gara giornaliera su Rai 2 dalle 14.00, fino all’arrivo al traguardo. Sempre su Rai 2 non mancherà neanche il noto “Processo alla tappa” condotto da “Alessandra De Stefano”. La giornata dedicata al Giro si concluderà con il contenuto “Arriva il Giro” alle 20.00 su Rai Sporti e “KM 0” a mezzanotte sempre sulla stessa rete. Tutti i contenuti indicati saranno fruibili anche su Rai Play in diretta o come replica non appena terminati.

La diretta del Giro d’Italia non sarà visibile solo sulla Rai ma anche su Eurosport 1 e 2 (disponibili sia per i clienti Sky che DAZN), a partire dal primo pomeriggio per le fasi finali della corsa. In streming, al contrario, via Eurosport Player sarà possibile vedere tutta la tappa dall’inizio alla fine e anche uleriori approfondimenti.

