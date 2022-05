Cobra Kai 5 uscirà il 9 settembre su Netflix, come rivelato nel teaser trailer ricco di azione appena rilasciato dallo streamer. Il video vede la storia ripartire dopo gli eventi del finale della stagione 4, in cui Tory Nichols (Peyton List) si è affermata come la campionessa del Campionato Annuale di Karate All Valley ottenendo una vittoria importante per il suo dojo, Cobra Kai. Ma in realtà la sua è una vittoria fasulla, come ha scoperto solo nelle battute finali della scorsa stagione, quando ha sentito Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ammettere di aver manipolato i risultati.

A giudicare dal teaser di Cobra Kai 5 sembra che l’inganno non sia stato rivelato, o perlomeno ciò non avverrà subito. Ecco la sinossi della nuova stagione che accompagna il teaser.

Dopo l’esito scioccante del torneo di All Valley, Terry Silver amplia l’impero di Cobra Kai e cerca di rendere il suo “nessuna pietà” l’unico stile presente in zona. Con Kreese dietro le sbarre e Johnny Lawrence che mette da parte il karate per rimediare ai danni da lui provocati, Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza. Cobra Kai Stagione 5 debutta il 9 settembre, solo su Netflix.

Cobra Kai 5 vedrà il ritorno di Chozen (Yuji Okumoto) e una riunione, anticipata dal teaser, tra Johnny e suo figlio Robby Keene (Tanner Buchanan): i due intraprendono un viaggio in Messico alla ricerca di Miguel Diaz (Xolo Maridueña), che intanto deve impiegare tutte le sue abilità di karate per difendersi da un gruppo di uomini. Si fa notare nel teaser anche l’apparizione di Samantha LaRusso (Mary Mouser), che è stata sconfitta ma continua a lavorare per padroneggiare l’arte del karate e combatte contro un aggressore sconosciuto.

Cobra Kai 5 è scritta e prodotta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, con Macchio e Zabka come produttori esecutivi. La squadra è ora a lavoro su Obliterated, una nuova dramedy in otto episodi per Netflix che racconterà la storia di una squadra d’élite delle forze speciali che si ritrova ad affrontare una minaccia mortale a Las Vegas.

