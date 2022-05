Canale5 gongola al solo pensiero di poter portare a casa, almeno in parte, gli ascolti di Don Matteo e di Rai1 e così piazza i primi promo di Giustizia per Tutti, la fiction che vedrà Raoul Bova protagonista. Già nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di parlare del prodotto in attesa di una data ufficiale e adesso sembra proprio che quel momento sia arrivato.

Se la programmazione sarà confermata, Canale5 manderà in onda Giustizia per Tutti a partire dal 18 maggio al mercoledì mentre i primi promo alzano già il velo su quella che sarà la vita del protagonista interpretato proprio da quello che è diventato l’erede di Terence Hill in Don Matteo. Raoul Bova sarà protagonista della serie in sei puntate in cui presenterà il volto ad un fotografo vittima di un errore giudiziario che, dopo essere uscito dal carcere, si mette alla ricerca del vero assassino della moglie.

Ecco il promo della fiction:

La cosa curiosa è che la serie ormai la conosciamo da tempo, almeno nella sua trama, perché da quasi due anni Canale5 ne rimanda la messa in onda, e adesso? Magicamente Giustizia per Tutti è diventata una fiction da mandare in onda tra maggio e giugno, a fine stagione, e nel momento in cui Raoul Bova sta raccogliendo un grande successo per la sua partecipazione, prima tanto discussa, in Don Matteo.

I fan non possono far altro che gongolare mentre i più furbi e maligni si chiedono se alla fine questa non risulterà essere una sovresposizione per l’attore. Siamo sicuri che questa seconda ipotesi è destinata a rivelarsi falsa ma non lo siamo altrettanto sul fronte ascolti: davvero Giustizia per Tutti saprà segnare un boom di ascolti per Canale5 come Don Matteo per Rai1? La domanda avrà risposta solo con la messa in onda ma siamo sicuri di conoscerla già.