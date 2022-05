Tempo di bilanci per coloro che sono in attesa di ricevere l’aggiornamento iOS 15.5 in versione definitiva, con il chiaro intento di comprendere quale sia l’impatto del pacchetto software sui modelli coinvolti in termini di durata della batteria. Situazione da monitorare con grande attenzione, che tuttavia richiede anche una certa contestualizzazione del discorso per essere sempre sul pezzo. Dopo l’arrivo sulla scena della beta 4, che abbiamo preso in esame in questi giorni, vediamo come stanno evolvendo le cose per il pubblico interessato alla tanto discussa release di Apple.

Cosa sappiamo sulla durata della batteria con l’aggiornamento iOS 15.5 per gli iPhone compatibili

Quali sono i riscontri venuti a galla in queste ore a proposito della durata della batteria? Il contributo che otterremo a stretto giro dal nuovo aggiornamento iOS 15.5 per i vari iPhone compatibili non dovrebbe cambiare la situazione più di tanto. Scenario prevedibile, se pensiamo che si tratti di una release secondaria. L’upgrade, a conti fatti, dovrebbe presentare funzionalità limitate e le richieste del pubblico, voglioso di maggiore autonomia dopo le ultime patch ufficiale, rischiano di restare inascoltate secondo quanto venuto a galla fino ad oggi.

Situazione da monitorare con attenzione a maggio, ma dopo la quarta beta i margini di miglioramento appaiono a dir poco risicati. Appare improbabile che da Apple possa arrivare un segnale più concreto sotto questo punto di vista, anche perché il tanto discusso aggiornamento iOS 15.5 dovrebbe solo preparare il campo all’evento in programma a giugno. Mi riferisco all’appuntamento con il quale la mela morsicata andrà a presentarci il firmware iOS 16. Ovviamente, in attesa di poterlo toccare con mano a partire da settembre.