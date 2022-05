Conosco e apprezzo tantissimo ANDREA CHIMENTI dai tempi dei Moda, tra gli esponenti di punta della new wave fiorentina. Nel frattempo lui ha esplorato altre forme artistiche: attore teatrale, regista, installazioni, colonne sonore…

Con “Il Deserto La Notte Il Mare”, su etichetta Vrec, Audioglobe distribuzione, ANDREA CHIMENTI è tornato sulle scene musicali con materiale inedito a 6 anni dal disco “Yuri” (2015) per quello che è il suo decimo album in studio. Splendida occasione per averlo finalmente dal vivo al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, dove è venuto accompagnato da Cristiano Roversi, che è anche produttore dell’album, alle tastiere e Francesco Capiotti alla chitarra.

Hanno eseguito: “Allodola nera”, “In eterno”, “Maestro strabilio”, Felice” e Milioni”. Poi Andrea ha fatto un omaggio a David Bowie interpretando “The man who sold the world”.

Ecco una bio di questo incredibile artista:

Dal 1983 al 1989 Andrea Chimenti è il cantante dei Moda, uno dei gruppi capostipiti del rock italiano. Con i Moda realizza tre album. Nel 1990 inizia la sua carriera solista. Sono usciti fino ad oggi numerosi album più svariate compilation e collaborazioni tra cui ricordiamo quella con Mick Ronson (chitarrista e produttore di David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan…) David Sylvian, Steve Jansen, Mick Karn, Gianni Maroccolo, Piero Pelù, Federico Fiumani (Diaframma), Giancarlo Onorato, Rita Marcotulli, YoYo Mundi, Patrizia Laquidara, Sycamore Age, Stefano Panunzi, Nicola Alesini, Nosound, Alpha States, Moon Garden, Corde Oblique. Nel teatro e cinema lavora come attore e realizza colonne sonore, installazioni e sonorizzazioni di mostre d’arte. Mette in musica testi di Ungaretti, Pessoa, brani tratti dal Qohelet e Cantico dei Cantici. Collabora con i registi Carlo Verdone, Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo, Massimo Luconi, Riccardo Sottili, Gaia Bonsignore e Roberto D’Ippolito. Per il Ministero della Cultura Francese lavora con la compagnia di danza Silenda (Normandia). Lavora con Culturanuova realizzando la regia di numerose installazioni visive e sonore per l’inaugurazione di grandi restauri (tra cui Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Beato Angelico, Correggio.) Scrive numerosi racconti e il suo primo romanzo “Yuri” esce nel 2014 per la casa editrice Zona. Nel 2020 esce L’Organista di Mainz una raccolta di 5 racconti con allegato l’audiolibro. A Novembre del 2021 è prevista l’uscita del nuovo album “Il Deserto La Notte Il Mare” edito da Vrec Music Label.

“Milioni”, primo estratto dal disco “Il Deserto La Notte Il Mare”, vede la partecipazione speciale di David Jackson (sassofonista dei Van Der Graaf Generator) mentre la produzione del singolo (così come dell’intero nuovo album) è dello stesso Chimenti con Cristiano Roversi (produttore e polistrumentista, già membro dei Moongarden).

“Ogni stella che cade è destinata a incendiarsi e dissolversi, ogni onda che si innalza a infrangersi. Così noi, nel tempo di un battito di ciglia, con le nostre carovane di sogni e spesso di follie” – così Chimenti descrive uno dei brani più significativi del suo nuovo lavoro discografico.

