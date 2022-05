Non sono ancora del tutto risolti i problemi Alice Mail che abbiamo preso in esame nella giornata di ieri con un altro articolo, ma in queste ore stanno arrivando riscontri chiari da parte dell’assistenza decisamente incoraggianti. Una situazione da monitorare con grande attenzione nei prossimi giorni, se non altro perché con questo servizio gli imprevisti sembrano essere sempre dietro l’angolo nel 2022. Vediamo come stanno andando le cose, provando a tranquillizzare tutti quelli che si sentono abbandonati dall’assistenza della compagnia telefonica sul fronte della posta elettronica.

Alcuni riscontri importanti sui problemi Alice Mail dopo il disservizio registrato giovedì

Quali sono le informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 6 maggio, in merito ai tanti discussi problemi Alice Mail. Lanon storia dell’assistenza assente non è veritiera. Basta collegarsi alla pagina Facebook di TIM e scrivere all’interno della bacheca un messaggio in cui si segnala l’anomalia per ottenere una risposta del genere: “Ti informo che attualmente vi è un disservizio in merito al mancato accesso a webmail alice. Ti invito ad attendere riscontro nelle prossime ore“. Analizzando meglio la situazione, pare che l’operatore abbia mantenuto la parola.

Già, perché dalle 14 di ieri il servizio è migliorato costantemente e i problemi Alice Mail sono gradualmente in via di risoluzione. Sarà molto importante monitorare la storia durante il fine settimana ormai alle porte, ma il peggio sembra ormai superato. Detto questo, in caso di ulteriori disservizi, non dimenticate le linee guida fornite da TIM per aprire il ticket: “Per consentirci di verificare quanto ci segnali, inviaci la tua richiesta in privato indicando numero, indirizzo email Alice e cf dell’intestatario. Attendiamo un tuo riscontro”.

Staremo a vedere se la settimana sarà ancora caratterizzata da problemi Alice Mail, dopo le segnalazioni che abbiamo preso in esame in queste ore.