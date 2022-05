Alessandro Cattelan in tour nei teatri italiani: le date sono quelle in programma nel periodo autunnale e porteranno Cattelan a calcare i palchi di tutta la penisola con il suo nuovo one man show. Si intitola Salutava Sempre lo show con il quale Alessandro Cattelan debutta a teatro il prossimo 26 novembre ad Alessandria (data zero), per proseguire con tappe in tutta la penisola fino alla metà di dicembre.

Il 29 novembre Cattelan sarà a Milano, toccherà Torino (2 dicembre), Roma (4 dicembre), Napoli (7 dicembre), Firenze (8 dicembre) Padova (10 dicembre) e Bologna (11 dicembre).

Per i fan di Cattelan è un’occasione davvero speciale. Il sottotitolo dello spettacolo è infatti LA SPETTACOLARE FINE DI ALESSANDRO CATTELAN e il pubblico viene invitato a partecipare al suo funerale. In scena, Cattelan racconterà dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà.

Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico è ciò che ci attende nei teatri con il primo one man show di Alessandro Cattelan.

Biglietti per Alessandro Cattelan in tour nei teatri

I biglietti per Alessandro Cattelan in tour nei teatri saranno disponibili in prevendita per per gli utenti My Live Nation dalle 11:00 di venerdì 6 maggio 2022 in anteprima esclusiva. Per accedere alla prevendita prima di tutti gli altri, occorrerà registrarsi sul sito di Live Nation.

Le prevendite generali inizieranno alle ore 12:00 di lunedì 9 maggio 2022 su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le date di Alessandro Cattelan in tour

26 novembre • Alessandria, Teatro Alessandrino (Data Zero)

29 novembre • Milano, Teatro degli Arcimboldi

2 dicembre • Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli4

dicembre • Roma, Auditorium della Conciliazione

7 dicembre • Napoli, Teatro Augusteo8 dicembre • Firenze, Teatro Verdi

10 dicembre • Padova, Gran Teatro Geox

11 dicembre • Bologna, Teatro Auditorium Manzoni

