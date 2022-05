Arriverà in Europa anche l’Oppo Reno8 Lite 5G, che potrebbe corrispondere alla nostra versione dell’OPPO Reno7 Lite 5G (ricordandoci che nel nostro Paese è arrivato, appena all’inizio di aprile l’OPPO Reno7). Tecnicamente non ci sono dubbi: trattasi proprio dell’OPPO Reno7 Lite 5G. Il telefono è animato dal processore Snapdragon 695 5G a 6nm di Qualcomm, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD).

L’Oppo Reno8 Lite 5G integra uno schermo AMOLED con diagonale da 6.43 pollici con risoluzione FHD+. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7), uno di profondità da 2MP ed un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, si riduce ad un sensore singolo da 16MP, che dovrebbe comunque riuscire a catturare selfie pregevoli. Non mancano il jack per le cuffie da 3,5mm, il lettore di impronte digitali montato sul lato, l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di prossimità e la bussola. La batteria ha una capacità di 4500mAh (sarebbe stato più apprezzato vedere montata a bordo un’unità energetica da 5000mAh, ma possiamo anche accontentarci di una da 4500mAh, con cui si arriverà facilmente a fine giornata con un solo ciclo di ricarica), con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con personalizzazione ColorOS. L’arrivo in Europa dell’Oppo Reno8 Lite 5G non dovrebbe essere in discussione, anche se non sappiamo ancora darvi indicazioni circa il prezzo di vendita, che non sarà comunque mai troppo alto data la fascia di mercato cui il telefono sembra appartenere (tra i 300 ed i 350 euro molto probabilmente). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

