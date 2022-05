Sapevamo che sarebbe successo, era stato largamente annunciato ma nessuno si aspettava che The Flash 8 portasse via un personaggio chiave di queste ultime stagioni. Lo showrunner della serie Eric Wallace ha detto ai fan mesi fa che gli eroi avrebbero affrontato qualcosa in questa stagione che avrebbe cambiato emotivamente la squadra in modo permanente e la scorsa settimana è stato confermato che ci sarebbe stata la morte di un personaggio importante nell’episodio dal titolo “Death Falls” andato in onda qualche ora fa negli Usa.

ATTENZIONE SPOILER!

Il perno centrale di The Flash 8 è ancora il ritorno di Deathstorm e la sua voglia di portare via con sé Caitlin non prima di averla resa la sua ‘sposa’. Proprio per questo il team ha escogitato un piano per fermarlo usando Frost e MAC per trasformarla in modo che potesse affrontare Deathstorm, assorbendo i suoi poteri e fermandolo per sempre.

In teoria si è trattato di un buon piano ma la pratica è andata un po’ diversamente da quanto ci si aspettava. In molti la vittima designata di questi ultimi episodi di The Flash 8 era Caitlin ma in realtà è toccato a Frost uscire di scena. Dopo essere stata trasformata in Hell Frost e dopo aver combattuto con Deathstorm, la nostra eroina ha assorbito il suo potere eliminandolo per sempre.

Sfortunatamente quel potere era più di quanto Frost potesse sopportare e Caitlin non è riuscita a salvare sua ‘sorella’ che è morta quindi salvandole la vita. Il team è devastato e adesso questa morte inaspettata potrebbe avere grosse conseguenze su Caitlin in questo finale. Sulla scia della devastante sconfitta, il Team Flash deve trovare un modo per andare avanti oltre a onorare la memoria di Frost e un primo sguardo a quello che succederà possiamo darlo grazie al promo del prossimo episodio: