Sono stati svelati i finalisti di Amici 2022. Quali sono i concorrenti che si sono aggiudicati un posto per la finale del programma TV condotto da Maria De Filippi?

La nuova edizione di Amici giunge alla semifinale sabato 7 maggio 2022. Nella penultima puntata del talent show Mediaset, sono ancora in gara ben 7 concorrenti, un numero nettamente superiore a quello delle scorse edizioni. Sono solo 5 invece i concorrenti che approdano alla finale del serale di Amici, ufficialmente comunicati nell’appuntamento registrato ieri negli studi Mediaset di Roma.

La semifinale di Amici 2022 conferma la formula delle sfide a squadre in tre manche. Tre le squadre in gara, ognuna guidata da una coppia di docenti del programma. Ognuna porta in semifinale un numero variabile di concorrenti, chiamati a sfidarsi nuovamente per un posto in finale.

In ogni sfida, un concorrente ottiene direttamente l’accesso alla puntata successiva, l’ultima per Amici 2022. In giuria in semifinale Stefano De Martino, Stash dei The Kolors ed Emanuele Filiberto pronti a valutare e giudicare le esibizioni di canto e di ballo.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vantano in squadra Luigi e Michele; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro portano in semifinale Alex, Serena e Sissi; Anna Pettinelli e Veronica Peparini competono con i concorrenti Albe e Dario.

I finalisti di Amici 2022

Sissi è la prima finalista di Amici 2022. Il suo nome emerge dopo la prima manche delle sfide a squadre. Il secondo concorrente a volare in finale è Michele, seguito da Luigi. Ai primi tre concorrenti in finale al Serale di Amici si aggiungono altri due nomi, non svelati nel corso della registrazione. I ragazzi li scopriranno al loro ritorno in casetta.

Sono in gioco ancora Albe, Alex, Serena e Dario, chiamati a sostenere una nuova sfida. Due di loro avranno accesso diretto alla finale di Amici 2022, gli altri due verranno eliminati. Sul web si punta su Alex e Albe, ma i nomi sono ancora segreti.