Ormai dall’uscita della Xiaomi Mi Band 6 è passato quasi un anno, ed è quindi lecito iniziare a parlare concretamente della Xiaomi Mi Band 7, il suo diretto successore. Mukul Sharma attraverso Twitter ha confermato che il prossimo braccialetto intelligente è pronto per essere prodotto in massa in Europa ed in Asia, a conferma del lancio imminente (qualcuno aveva perfino ipotizzato il dispositivo potesse essere presentato il 10 maggio).

La Xiaomi Mi Band 7 dovrebbe includere uno schermo più grande, con AOD e GPS integrato. Non è tutto, in quanto il braccialetto di prossima produzione monterà probabilmente anche una batteria più capiente, con un’autonomia addirittura raddoppiata rispetto alla precedente Xiaomi Mi Band 6. L’OEM cinese non intenderebbe comunque fermarsi qui, dato che pare avere in cantiere anche un nuovo smartwatch (parliamo forse del successore dello Xiaomi Mi Watch, che ricordiamo essere stato lanciato nel 2020). Sarete in tanti ad aspettare la Xiaomi Mi Band 7, che avrà il pregio di integrare il GPS per tenere traccia delle vostre sessioni di training (percorso incluso) senza la necessità di appoggiarsi allo smartphone, che potrete tranquillamente lasciare a casa per l’occasione.

[Exclusive] Serial production of the Xiaomi Band 7 has started in several Eurasian countries. Expect the launch to happen soon. Additionally, a new Xiaomi Watch is also in the making.#Xiaomi #XiaomiBand7 — Mukul Sharma (@stufflistings) May 3, 2022

Molto importante è anche la presenza di uno schermo più grande, come pure di una batteria che duri di più. Tutte caratteristiche, queste, che potrebbero fare la fortuna della prossima Xiaomi Mi Band 7, la cui produzione di massa è ormai alle porte, anche per quanto riguarda l’Europa. Speriamo non ci saranno differenze tra i modelli riservati ai vari mercati di destinazione, come purtroppo successo in passato relativamente alla presenza del modulo NFC per i pagamenti mobili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

