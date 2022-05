Gli attori di Percy Jackson sono stati scelti. La serie tv, tratta dai romanzi per ragazzi di Rick Riordan, dopo aver trovato il suo protagonista, annuncia anche i nomi degli altri che affiancheranno Walker Scobell nel cast principale.

Variety svela che Aryan Simhadri presterà il volto a Grover, mentre Leah Sava Jeffries interpreterà Annabeth. L’adattamento televisivo segue la storia fantastica del semidio Percy, un ragazzo di 12 anni che sta ancora capendo quali sono i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato il suo maestro fulmine. Con l’aiuto dei suoi amici Grover e Annabeth, Percy deve intraprendere un’avventura indimenticabile per trovarlo e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Grover è un satiro, metà ragazzo e metà capra, nonché coetaneo di Percy. Si preoccupa profondamente per gli altri e sceglie sempre ciò che è meglio per loro, a volte a proprie spese. Sebbene cauto per natura, si mette sempre in prima linea per proteggere i suoi amici, in particolare il suo migliore amico Percy.

Annabeth è la figlia della dea greca, Atena. È una brillante stratega con una mente attiva e curiosa. Dopo aver trascorso gli ultimi cinque anni al Campo Mezzosangue, desidera ardentemente mettere alla prova il suo coraggio nel mondo umano, di cui ricorda a malapena. Addestra Percy a sopravvivere al mondo mitologico e, a sua volta, lui la aiuta a connettersi con la sua umanità.

Simhadri è apparso di recente nel remake Disney+ Un’altra scatenata dozzina, e ha recitato in diverse produzioni sempre della Casa di Topolino. La Jeffries è nota per il ruolo di Lola nella serie tv Fox Empire, e per aver interpretato la figlia di Lil Rel Howery, Erica, nella comedy Rel.

Gli attori di Percy Jackson saranno presto a Vancouver per le riprese della serie, che dovrebbero iniziare questa estate.

