Sembra frettoloso parlarne, ma sui social negli ultimi temi in tanti avanzano già ipotesi sui tempi di uscita della PS6. Un appuntamento decisamente atteso e che potrebbe fare la differenza per il pubblico, ma a differenza di quanto avviene in altri ambiti high-tech, qui i tempi di transizione da una generazione all’altra per il prodotto specifico sono sempre più lunghi. E così, mentre i restock della PS5 sono sempre più rari, come abbiamo avuto modo di evidenziare in settimana sul nostro magazine, anticipando il nuovo lancio da parte di GameStop, c’è chi vuole guardare già oggi verso il futuro.

Rumors sui tempi di uscita della PS6: un primo punto della situazione sui programmi di Sony

Partiamo dal presupposto che qualsiasi discorso sui tempi di uscita della PS6 ad oggi sia prematuro, visto che dall’azienda giapponese non sono arrivati indicazioni ufficiali sotto questo punto di vista. Con grande leggerezza, e senza voler essere portatori del Vangelo, qualche previsione però può essere fatta. Tutto nasce da un’intervista che è stata rilasciata tempo fa, precisamente nel 2019, da un personaggio del calibro di Masayasu Ito. Per intenderci, stiamo parlando dell’Executive VP of Hardware Engineering di Sony.

Quest’ultimo ha affermato in passato, il ciclo per una nuova piattaforma era passato per una lunga serie di motivazioni da sette a 10 anni. Ora, le cose sono cambiate e visto lo sviluppo e con relativa evoluzione molto rapida della tecnologia, è inevitabile che ci si attendersi un ciclo che nel complesso non superi i sei o sette anni. Vi ricordiamo che l’uscita ufficiale della nuova PS5 è avvenuta il 19 novembre 2020, motivo per il quale tutti possono fare gli opportuni calcoli per prevedere la prossima mossa di Sony.

Qualora questo indirizzo dovesse essere confermato, infatti, l’uscita della nuova PS6 avverrebbe entro Natale 2026. Solo ipotesi, almeno per ora, in attesa di segnali dal produttore.

