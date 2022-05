Verranno ben presto conferiti più poteri agli amministratori dei gruppi WhatsApp. I gestori delle conversazioni di gruppo potranno avere decisamente più controllo sui membri delle chat, anche direttamente sui loro contenuti che potrebbero essere in qualche caso fuori luogo e dunque decisamente da evitare.

Il solito informatore WABetaInfo ha scovato nuovi dettagli su una specifica funzione in arrivo per il servizio nella beta WhatsApp per Android targata come 2.22.11.4. Già in versioni beta precedenti era apparso evidente come le opzioni di gestione degli amministratori fossero destinate ad essere incrementate. Ora, abbiamo una prima schermata (presente ad inizio articolo) che mostra la notifica di sistema a conferma del tentativo di cancellazione di un contenuto.

In pratica l’amministratore, in un futuro non meglio precisato, dovrebbe essere in grado di cancellare qualsiasi contenuto di un membro della chat da lui gestita. Prima che però l’operazione si compia in via definitiva, tuttavia, l’applicazione invierà un alert per chiarire che il messaggio sarà cancellato per tutti e per ricordare anche che l’operazione sarà segnalata con l’etichetta “Questo messaggio è stato eliminato” già in uso nelle conversazioni singole e di gruppo.

Il nuovo strumento a disposizione degli amministratori dei gruppi WhatsApp potrebbe tornare davvero molto utile in numerose occasioni. Per evitare che contenuti inappropriati scatenino polemiche tra i partecipanti, proprio dall’alto si potrà effettuare una sorta di censura, anche se post invio. Allo stesso tempo, la nuova funzione potrebbe tornare utile per mettere ordine nella chat ed eliminare contenuti anche solo superflui.

L’arrivo della nuova funzione di controllo per gli amministratori non sarà immediato. Siamo ancora in una fase di sviluppo della novità che prenderà di certo del tempo, anche mesi ma i gruppi WhatsApp saranno di certo destinatari della feature utile ed interessante.

Continua a leggere su optimagazine.com