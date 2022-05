Continuano i problemi Alice Mail oggi 5 maggio, se pensiamo al fatto che il servizio a detta di alcuni utenti ancora non funziona. L’aumento delle segnalazioni è stato registrato tra ieri sera e questa mattina, al punto che dobbiamo dare per forza di cose continuità alle prime informazioni portate alla vostra attenzione circa una settimana fa. Difficile dire con certezza da cosa sia determinato questo ulteriore malfunzionamento, se pensiamo che da TIM non siano ancora arrivate comunicazioni ufficiali da quando è iniziata l’odissea per gli utenti.

Le prime indicazioni sui problemi Alice Mail a maggio e cosa non funziona per il pubblico

Nello specifico, se vi state chiedendo quali siano i problemi Alice Mail a maggio, vi dico subito che il disservizio dovrebbe presentarsi al momento del login. Effettuando un test in prima persona pochi minuti fa, ho notato che dopo aver inserito le credenziali sia impossibile accedere alla propria casella di posta elettronica. Un messaggio di errore, che rende impossibile consultare le vecchie email. Dunque, non funziona nulla, in relazione ad un disservizio che da tempo molti utenti imputano al fatto che parte del pubblico non sia connesso ad una rete TIM.

Scenario possibile, che ad oggi non ci presenta riscontri ufficiali in merito da parte della compagnia telefonica. L’unica risposta arriva da TIM ed è generica sul modo in cui sia possibile mettersi in contatto con un operatore, in modo da mettersi alle spalle una volta per tutte i problemi Alice Mail di cui tanto si parla nel 2022: “Per consentirmi di gestire al meglio la tua richiesta ti chiedo di inviarmi un messaggio privato con il tuo numero di telefono, nome, cognome e codice fiscale dell`intestatario della linea. Scrivi #TIMmobile se hai bisogno di assistenza per la linea mobile oppure #TIMfisso, se necessiti di assistenza per la linea fissa“.

A voi come vanno le cose stamane? Riscontrate problemi Alice Mail subito dopo aver inserito le credenziali?