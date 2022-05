Non sono rari i problemi al sito INPS. La piattaforma dell’istituto previdenziale è spesso soggetta ad anomalie di natura tecnica che non raramente bloccano del tutto le attività dei comuni cittadini. Sarà anche per questo motivo che è stata appena lanciata una sezione del sito INPS dedicata esclusivamente alla segnalazioni di difficoltà ed errori riscontrati nelle più disparate parti della piattaforma. Si tratta dunque di uno strumento utile che consentirà di superare malfunzionamenti in più breve tempo, grazie al contributo dell’utenza come all’attività dei diversi esperti informatici in campo per il servizio (il progetto nasce infatti dalla collaborazione della stessa INPS con l’agenzia pubblica Da una

Come segnalare problemi al sito INPS?

La prima cosa da dire è che per segnalare i più svariati problemi con il sito INPS bisognerà collegarsi all’indirizzo https://bugs.inps.it/. Per registrare un errore di qualsiasi tipo sarà fondamentale autenticarsi nella piattaforme. Per l’operazione, come accade per tutti i servizi INPS tradizionali, basterà lo SPID. Una volta eseguito l’accesso, ogni cittadino troverà 7 tipologie di problemi nelle quali collocare il suo malfunzionamento. Le anomalie potrebbero riguardare in generale il sito INPS appunto ma anche una specifica esperienza utente, la intranet della piattaforma dell’ente (per i dipendenti pubblici), questioni di sicurezza, l’app mobile per Android o anche per iPhone. Se la casistica personale non dovesse rientrare in nessuna delle categorie su riportate, viene messa a disposizione anche l’opzione Miscellanea dove rientreranno di certo testimonianze d’uso più particolari.

La sezione per segnalare uno dei qualsiasi problemi al sito INPS è già attiva e utilizzabile in qualsiasi momento della giornata. Non sono stati forniti i tempi approssimativi e medi di risoluzione delle anomalie dopo la loro segnalazione, ma probabilmente una migliore esperienza d’uso con la piattaforma è assicurata da questo momento in poi.

